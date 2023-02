Sanremo 2023: scaletta ospiti e cantanti prima serata

Il sipario sulla 73esima edizione del festival di Sanremo sta per alzarsi. Tra poche ore sul palco dell'Ariston prenderà il via la kermesse canora, che nella storia di Sanremo è quella con il maggior numero di esordienti. Amadeus e Gianni Morandi presenteranno la serata insieme a Chiara Ferragni, l’unica co-conduttrice che sarà presente anche nella serata finale. Oltre alla gara canora (con l'esibizione della metà dei Big) ci saranno quattro momenti speciali, riservati ad altrettanti ospiti, e il monologo della Ferragni previsto prima delle ore 23.

Gli ospiti della prima serata

Non ci sarà solo la gara musicale al centro della prima serata del festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston si alterneranno anche una serie di ospiti del mondo dello spettacolo a partire da Roberto Benigni. Come annunciato a sorpresa da Amadeus nella conferenza stampa mattutina, l'attore e regista aprirà la serata con un intervento di circa quindici minuti (previso prima delle ore 21) sull'importanza della Costituzione italiana (nel 75esimo anniversario della Carta) e lo farà interpretandone alcuni passaggi, che sottolineano il valore civile delle arti, della cultura e dello spettacolo. Un omaggio alla presenza straordinaria del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che - per la prima volta nella storia del Festival - assisterà alla serata in prima fila come spettatore.

Durante la serata torneranno sul palco dell'Ariston da ospiti speciali, Mahmood e Blanco, che riproporranno al pubblico "Brividi", brano con il quale i due artisti hanno trionfato a Sanremo 2022. La parentesi dedicata alla storia della musica italiana sarà invece riservata ai Pooh, che tornano davanti al grande pubblico a sei anni di distanza dall'ultima esibizione insieme. Sul palco Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli riproporranno alcuni loro grandi successi e ricorderanno Stefano D'Orazio, storico componente della band scomparso nel 2020. Spetterà, invece, a Gianni Morandi fare un omaggio alla memoria di Lucio Battisti (che quest'anno avrebbe festeggiato 80 anni) cantando "Caruso" e "Piazza Grande". A chiudere la carrellata di ospiti della prima serata di Sanremo 2023 sarà l'attrice Elena Sofia Ricci, che arriverà all'Ariston per presentare la nuova fiction "Fiori sopra l'Inferno" (in onda su Rai 1 dal 13 febbraio).

Cantanti in gara: la scaletta della prima serata

Per quanto riguarda la gara vera e propria, sul palco del teatro Ariston si esibiranno quattordici dei ventotto cantanti in concorso, mentre la restante parte dei Big si esibirà martedì 8 febbraio. Ad aprire la carrellata di esibizioni sarà Anna Oxa e a seguire canteranno Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Loe Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani e Olly. A chiudere la prima serata di esibizioni saranno i Colla Zio e poi Mara Sattei previsti dopo l'una di notte. Proprio per quanto riguarda le tempistiche, Amadeus ha anticipato che la prime due serate del Festival si concluderanno non oltre l'1.30/ 2.00 del mattino.