"Pensati libera". Cosa c'è dietro il look-manifesto di Chiara Ferragni

Che Chiara Ferragni avesse in serbo qualcosa di speciale per la sua prima volta al festival di Sanremo i suoi fan se lo aspettavano e forse anche i meno assidui dei social network. E no, il taglio di capelli (reale o parrucca, chissà) c'entra poco. L'influencer ha stupito tutti con l'abito indossato alla prima uscita sul palco del teatro Ariston, attraverso il quale ha voluto lanciare un messaggio e lo ha scritto a caratteri cubitali - "Pensati libera" - sulla stola Dior indossata sull'ampio ambito a corolla di seta nero.

Un vestito-manifesto, l'ha definito Chiara Ferragni pubblicando gli scatti del suo outfit sulla sua pagina Instagram subito dopo la sua prima uscita sul palco del Festival e spiegando cosa ci sarà dietro a ogni suo look a Sanremo: " Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di Sanremo abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d'Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda ".

Il messaggio dietro all'abito della Ferragni