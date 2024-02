Sanremo 2024: ecco tutti i look della quarta serata

Anche il quarto appuntamento con la 74esima edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine. Questa sera, tutti e 30 gli artisti in gara sono saliti sul palco dell'Ariston per presentare le loro cover e ad aggiudicarsi la vittoria è stato Geolier che si è esibito in un medley con Guè, Luché e Gigi D'Alessio. A presentarli, Amadeus che per la quarta serata della kermesse ha scelto di farsi affiancare da Lorella Cuccarini. Come sempre, occhi puntati sui tanti e diversi outfit sanremesi. Da Renga a Loredana Bertè, Emma, sino ad Irama. E ancora, l'eleganza di Lorella e lo stile di Amadeus.

Conduttore e Co-conduttrice

Amadeus

Questa sera Amadeus, per la quarta serata del Festival di Sanremo, ha deciso di indossare il classico smoking, con giacca monopetto in laminato di colore rosso, accompagnata naturalmente da camicia bianca, papillon nero e scarpa lucida.

Lorella Cuccarini

Per il grande debutto, Lorella sceglie un abito sottoveste color cipria effetto bustier, griffato Dolce e Gabbana. Come sempre, bellissima, sorridente e di buon gusto. Ad arricchire il look, lunghi guanti neri trasparenti e spacchi ad hoc così da consentirle di incantare il Teatro dell’Ariston con la sua esibizione. Ai piedi opta per un fine sandalo nero. Poi, poco dopo, scende le tanto temute scalinate del Festival, spiegando di aver selezionato degli outfit – anche vintage – per omaggiare alcuni stilisti italiani. Così, indossa un abito nero di Gianfranco Ferrè con corpetto drappeggiato e gonna voluminosa. E ancora: un abito del 1992 di Gianni Versace è il terzo look: tubino nero con visibili bottoni oro; il quarto, invece, un abito pieno di stelle "come tutte quelle che si sono esibite su questo palco", ha sottolineato la Cuccarini.

Gli artisti in gara

Sangiovanni con Aitana - Medley di «Farfalle» e «Mariposas» di Sangiovanni

Il giovane cantante apre la serata con uno stile casual e contemporaneo, indossando un bolerino nero in tessuto lavorato, un pantalone di vinile lucido in abbinamento, una collana a catena nera e scarponi. In evidenza, il solito cuoricino sulla parte inferiore del collo, che sceglie per l'ennesima volta di non nascondere.

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - «Sweet dreams (Are made of this)» degli Eurythmics

In sintonia con la sua esibizione per la serata cover all'Ariston, Annalisa ha scelto un elegante abito corto doppio petto in vinile effetto martellato. Le caratteristiche parigine, distintive del suo look sanremese, sono presenti come tocco personale insieme ai capelli lisci con l'inseparabile frangetta, sin dai tempi di Amici. La sua presenza è, come sempre, sensuale ma con una nota di grande classe firmata Dolce e Gabbana.

Rose Villain con Gianna Nannini - Medley

La cantante, dai capelli turchini, sperimenta una completa metamorfosi di stile. Sceglie un abito total white impeccabile, impreziosito da borchie argentate, accoppiato a una lunga stola che fluisce con eleganza sulla schiena. Mentre si esibisce scalza sul palco dell'Ariston, il tocco di classe emerge chiaramente con l'aggiunta raffinata dei guanti, completando con stile l'outfit per la serata delle cover.

Gazzelle con Fulminacci - «Notte prima degli esami» di Antonello Venditti

Dopo tre apparizioni in abiti sportivi con felpa in evidenza, stasera il cantante ha fatto una piccola variazione di outfit indossando una casacca stile parka over size rosa con ampie tasche nella quale spicca l'immancabile cappuccio, abbinata a un pantalone grigio fumo. La sua carta d'identità, alla voce segni particolari, riporterà certamente la dicitura "occhiali da sole".

The Kolors con Umberto Tozzi - Medley dei successi di Umberto Tozzi

Stash si affida nuovamente al colore nero, con eleganza griffata Emporio Armani. Indossa un vestito nero di velluto che rivela una camicia bianca senza colletto, permettendo di intravedere il tatuaggio di David Bowie. In pieno stile The Kolors, completa il look con scarponi neri lucidi.

Alfa con Roberto Vecchioni - «Sogna ragazzo sogna» di Roberto Vecchioni

Andrea De Filippi, in arte Alfa, continua a mettere in mostra tutta la sua giovinezza anche quando si confronta con un'altra generazione rappresentata, questa sera, dal suo compagno di duetto Roberto Vecchioni. Maglietta a maniche corte con tatuaggi sulle braccia in vista, cuoricino sul petto, pantalone sportivo nero e scarpe da ginnastica bianche.

Bnkr44 con Pino D’Angiò - «Ma quale idea» di Pino D’Angiò

Dal Texas al Red carpet è un attimo. In una fusione di colori pastello tra casual ed elegante, portano in scena una serie di abiti a tinta unita che riempiono di vivacità il palco dell'Ariston. Decisamente un cambio di rotta rispetto alla terza serata del Festival.

Irama con Riccardo Cocciante - «Quando finisce un amore» di Riccardo Cocciante

Per la serata delle cover in cui duetta con il grande Riccardo Cocciante, Irama indossa un completo total black in pelle con t-shirt nera in vista riproponendo, ancora una volta, i suoi capelli biondo platino ingellati.

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani - «Che sia benedetta» di Fiorella Mannoia e «Occidentali’s karma» di Francesco Gabbani

La grande Fiorella Mannoia per la serata dei duetti sceglie un tailleur con pantalone a zampa, top abbinato e giacca (che poi decide di togliere e lanciare nel bel mezzo dell'esibizione) di Luisi Spagnoli. Il tutto, di colore nero brillantinato, si sposa perfettamente con il rosso dei capelli raccolti e orecchini rigorosamente pendenti.

Santi Francesi con Skin - «Hallelujah» di Leonard Cohen

Elegante e scintillante. Alessandro interpreta magnificamente Alleluia con Skin. Indossa una maglia trasparente ricamata e una lunga gonna nera che si estende con grazia fino ai piedi. I suoi capelli, pettinati all'indietro, completano uno stile unico ed inconfondibile.

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara - Medley di «Sarà perché ti amo» e «Mamma Maria» dei Ricchi e Poveri

Angelo ed Angela consolidano la loro armonia anche nel vestiario, optando per due eleganti abiti in tessuto scuro completamente tempestati di cristalli. Per un tocco aggiuntivo di "sobrietà", la giacca della cantante è impreziosita da piume di Osereé sui bordi.

Ghali con Ratchopper - Medley dal titolo «Italiano vero»

Raffinato. Ghali cambia stile rispetto alla terza serata, a partire dai capelli sciolti e non più raccolti. Indossa egregiamente un impeccabile abito total black con un delicatissimo velo a fare da mantello. La scelta delle scarpe ricade su uno stivaletto lucido con tacco.

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - «Il cerchio della vita» di Ivana Spagna

Incantano l’Ariston attraverso un’armonia sensoriale. Clara e Ivana Spagna calcano il palco della città dei fiori scegliendo il colore blu. L’attrice di Mare Fuori indossa una ricercata mise lunga con strascico e inserti in velluto, arricchita da un corsetto in denim monospalla, con lacci che si intrecciano sul retro, per un tocco di glamour. Per l’hair look predilige un mosso delicato e naturale.

Loredana Bertè con Venerus - «Ragazzo mio» di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati

Sulla stessa onda della prima puntata, Loredana Bertè decide di indossare una camicetta bianca, cravattino e minigonna nera a palloncino che mette in risalto le gambe più famose della musica italiana. Ad arricchire il tutto, un fiocco rosso - simbolo della lotta alla violenza sulle donne - sulla camicia ed una borsetta nera a tracolla.

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio - Medley dal titolo «Strade»

Il cantante, per la serata dei duetti esalta le sue origini circondandosi di cantanti del calibro di Guè, Luché e Gigi D'Alessio. Si presenta sul palco dell' Ariston prediligendo il total black: indossa con stile uno smoking ed una camicia nera, spezzandolo però con un cappellino con visiera sportivo. Immancabile l'occhialino.

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma - «La rondine» di Mango

Esibizione perfetta, abito perfetto. Per questa serata, la cantante ha deciso di spiccare il volo confermando la florealitá che l'ha contraddistinta fino ad ora. Questa volta rinuncia ai colori forti e vivaci, indossando un abito di Etro drappeggiato con strascico sulle tonalitá dell'azzurro e del verde.

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash - Medley

Ormai ci siamo abituati allo stile chic di Alessandra Amoroso, che per la serata cover sfoggia un abito lungo e scollato con due spacchi vertiginosi, mettendo in risalto il suo tatuaggio sulla gamba destra. Completa il suo look con un delicato sandalo nero, mentre per l'hairstyle ripropone un mosso naturale.

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra - Omaggio a Ennio Morricone: «Modigliani» sulle note di The Crisis

Il cantante di Dove si balla sale sul palco accompagnato dall'orchestra di Sanremo, sfoggiando uno smoking completamente dorato e naturalmente... gli occhiali da sole.

Mahmood con i Tenores di Bitti - «Come è profondo il mare» di Lucio Dalla

Come sempre Mahmood si presenta con stile indossando scarponi, un pantalone elegante e una camicia a kimono, delicatamente aperta, dai toni scuri che richiamano la profondità del mare narrata nella sua canzone.

Mr. Rain con i Gemelli Diversi - «Mary» dei Gemelli Diversi

Sul palco dell'Ariston, Mr. Rain duetta con i Gemelli Diversi in un entusiasmante mashup. Per questa quarta serata, sfoggia un abito monocolore composto da pantaloni e camicia in pelle verde, armonizzandosi splendidamente con gli orecchini dorati a cerchio e i suoi capelli biondo platino.

Negramaro con Malika Ayane - «La canzone del sole» di Lucio Battisti

Dopo lo smoking bicolore della serata precedente, Giuliano Sangiorgi veste un elegante total black in sintonia con l'abito della sua partner, Malika Ayane. Indossa pantaloni e scarpe lucide, abbinati a una giacca molto scollata con un delicato motivo floreale che rivela la scelta audace di non mettere nulla sotto.

Emma con Bresh - Medley di Tiziano Ferro

Il nero è chiaramente la scelta prediletta della serata e anche Emma non fa eccezione, optando per un abito di questo colore. Tuttavia, a differenza dei look total black indossati nelle serate precedenti, sceglie un abito lungo che cattura immediatamente l'attenzione grazie alle eleganti piume che lo decorano. I suoi capelli, questa volta, sono leggermente gellati, donando così ulteriore modernità al suo outfit.

Il Volo con Stef Burns - «Who wants to live forever» dei Queen

Total black, l'ennesimo. I tre tenori presentano un tris di camicie luccicanti; Piero e Gianluca optano per lo stesso pantalone gessato e scarpe lucide, mentre Ignazio sceglie un pantalone classico nero per una coordinazione impeccabile.

Diodato con Jack Savoretti - «Amore che vieni, amore che vai» di Fabrizio De André

Il cantante originario d’Aosta, si distingue sempre per la sua eleganza impeccabile. Per l'esibizione della quarta serata, lo stilista Andrea Zegna veste Diodato riconfermando il suo taglio sartoriale, coerente con le serate precedenti. Così, Diodato ha indossato una ricercata camicia con collo alto alla coreana abbinata a un raffinato pantalone marrone, confermando così il suo stile senza tempo.

La Sad con Donatella Rettore - «Lamette» di Donatella Rettore

L'ennesimo look stravagante. I tre cantanti punk, si vestono in maniera identica indossando pantaloni in pelle neri ricoperti da svariati giri di nastro con la scritta "fragile"; petto nudo, camici da scienziati e scarponi alti completano il loro outfit fuori dagli schemi.

Il Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio Moro

Il giovane cantante che, soltanto ieri, é stato il primo a rimanere sorpreso per la quarta posizione raggiunta, si esibisce sul palco dell'Ariston al fianco di Fabrizio Moro. Per l'occasione, capelli ordinati con la riga in mezzo, jeans over size alla moda e camicetta aperta che gioca con le trasparenze mettendo in risalto i numerosi tatuaggi.

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi - «Lady Marmalade» di Labelle

Come sempre riesce a lasciare tutti di stucco con i suoi outfit. Scarponi neri alti, corsetto nero e beige e capelli perfettamente laccati fanno da cornice ad un'esibizione strabiliante.

Maninni con Ermal Meta - «Non mi avete fatto niente» di Ermal Meta

Continua a seguire la scia dell'eleganza; ieri total black, oggi total white. Per il duetto con Ermal Meta opta per un pantalone bianco over size, maglietta scollata, fascia in vita e scarpe lucide rigorosamente tutto bianco.

Fred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65

Cavalca la stessa onda sulla quale ha surfato ieri. Pantalone nero largo, maglietta trasparente e bretelle glitterate nella serata in cui ha deciso di fare ballare con le sue canzoni tutto il teatro Ariston.

Renga e Nek - Medley dei loro successi

Impeccabili, come sempre. Per la celebrazione delle loro canzoni più famose, Francesco Renga sfoggia un vestito marrone con cravatta arancione, mentre Nek opta per un abito beige, camicia prugna e cravatta colore vino.

Adesso non ci resta altro che attendere per scoprire tutti i look della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo.