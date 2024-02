Sanremo 2024, ecco tutti i look della seconda serata

È giunta al termine la seconda puntata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus in diretta dal Teatro dell’Ariston ha presentato, insieme alla co-conduttrice Giorgia, 15 dei 30 artisti in gara. Anche per questa seconda serata, occhi puntati, come sempre sugli outfit sanremesi. Da Clara a Loredana Bertè, Emma, sino ad Annalisa. E ancora, la classe di Giorgia e l’eleganza di Amadeus.

Conduttore e Co-conduttrice

Amadeus

Il padrone di casa, fedele al suo stile, non rinuncia al tocco distintivo del papillon nella seconda serata, abbinato con maestria a una giacca nerazzurra a fantasia zebrata (essendo di cuore interista), sotto la quale sfoggia una camicia bianca. Naturalmente, la scelta di scarpe lucide per Ama è sempre la più azzeccata.

Giorgia

Stile, classe ed eleganza. Sale sul palco da signora della musica italiana e con un dress code decisamente particolare incanta l’Ariston con il suo brano, E poi. Sceglie Dior per l’occasione e il classico black and white. Tuttavia, porta una grande novità: un frac al femminile, shorts e stivale alto. Per i capelli, Giorgia ha scelto un raccolto stile retrò. Make up, molto semplice che punta tutto sul rossetto rigorosamente rosso. Per il secondo look sfoggia un dress code color rosa stile charleston.

I 15 artisti “interpreti”

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole (presentato da Ghali)

Per la seconda serata il cantante ha osato un po’ di più con un audace tocco. Opta nuovamente per il nero, ma questa volta indossa una maglia vedo non vedo impreziosita da cristalli, pantalone large, smoking e gilet. Particolare, la scelta degli scarponi.

Renga e Nek - Pazzo di te (presentati da La Sad)

Non molto distanti rispetto alla prima serata, i due salgono sul palco con un tocco di eleganza che li contraddistingue sempre. Renga uno smoking – con gilet – di colore blu; Nek uno smoking bordeaux. A spiccare le cravatte a righe che ben si sposano con il resto dell’outfit.

Alfa - Vai! (presentato da Mr.Rain)

Scende le scale dell’Ariston con una scopa tra le mani (viva il Fanta Sanremo). Ripropone un outfit semplice e fresco in perfetta armonia con la sua personalità e il brano. Ieri sera ha optato per il blu, questa sera per il nero; sul petto l'ormai "noto" cuoricino giallo che conferisce al suo look un tocco gioioso e distintivo.

Dargen D'Amico - Onda alta (presentato da Diodato)

Completo bicolor blu e giallo in perfetto stile D’Amico realizzato per lui da Moschino. Neanche a dirlo ripropone la sua marca distintiva, gli occhiali da sole specchiati con stecche super colorate che ben si abbinano alle vivaci scarpe arancioni. La passione per gli occhiali è così contagiosa che persino chi è sul palco con lui durante la performance li indossa. Iera sera gli orsetti, questa sera la luna. Il completo, infatti, rappresenta "il mare nella notte, illuminato dalla luce di un faro. Il faro in questo caso è quello che soccorre le imbarcazioni perse in mare", ha sottolineato la sua stylist Rebecca Baglini.

Il Volo – Capolavoro (presentato da Rose Villain)

Dal total black al tricolor: Gianluca si presenta con un impeccabile total white, arricchito da un anello e una collana in perle. Ignazio sperimenta il mix di bianco e nero, mentre Piero opta per un total black. Abbiamo già sottolineato il tentativo di rinnovare la loro immagine e per adesso la missione sembra compiuta. L'eleganza è firmata Emporio Armani, con lo stylist Nick Cerioni che con maestria completa i loro look.

Gazzelle - Tutto qui (presentato dai Bnkr44)

Per la seconda serata all'Ariston, si fa notare in uno stile casual, come se fosse una giornata ordinaria (o di pioggia?). Con disinvoltura, sfoggia occhiali da sole, un giubbino impermeabile a sacca con cappuccio, pantaloni scuri e scarpe lucide. Un look sportivo.

Emma – Apnea (presentata dai Santi Francesi)

Ci piace. Rispetto al corto di ieri sera opta per un abito un po’ più lungo abbinato a stivali alti lucidi e collana in oro massiccio, Serpenti Viper di Bulgari. A cambiare anche il capello raccolto che mette in risalto il viso di Emma.

Mahmood - Tuta gold (presentato da Alessandra Amoroso)

Sfoggia pantaloni aderenti che sfociano in un'apertura a zampa di elefante sulle scarpe, accompagnati da una fascia che richiama l'eleganza dei ballerini di latino e sottolinea il suo punto vita. La maglietta, caratterizzata da una spalla completamente scoperta, mette in risalto il suo fisico scolpito e aggiunge un tocco particolare all'insieme. Il look, rigorosamente nero, esprime una combinazione di eleganza e audacia, riflettendo il suo style unico.

BigMama - La rabbia non ti basta (presentata da Il Tre)

Tutti gli occhi sono puntati su di lei. Sale sul palco indossando un abito-corsetto nero con un tocco di rosso, arricchito da un elegante "velo". I suoi capelli biondi sono impeccabilmente ingellati, e indossa collane d'oro e di perle. Poi, regala un colpo di scena rimanendo in corsetto e leggings. Un'entrata trionfale che cattura l'attenzione e sottolinea il suo potente impatto scenico.

The Kolors - Un ragazzo una ragazza (presentati da Angelina Mango)

Tutti e tre salgono sul palco con un approccio sobrio, indossando abiti total black. Stash indossa una giacca oversize, il batterista, invece, si presenta senza maniche, probabilmente per una questione di comodità. Un look minimalista che mette in risalto la loro presenza sul palco senza eccessi.

Geolier - I p' me, tu p' te (presentato da Fiorella Mannoia)

Anche stasera occhiali da sole non troppo scuri attraverso i quali si intravedono gli occhi. Indossa un gilet nero aperto over size con cappuccio e, sotto, una magliettina a maniche corte trasparente. Orologio al polso e bracciali argentati completano il suo stile ormai abbastanza riconoscibile.

Loredana Berté – Pazza (presentata da Sangiovanni)

Per la seconda serata Loredana Berté si affida ad una camicia bianca ricoperta di piume dello stesso colore. Immancabili le gambe scoperte, ormai tratto distintivo della cantante dai capelli blu. Come ieri ripropone un cravattino lungo di colore nero.

Annalisa – Sinceramente (presentata da Maninni)

Illuminata da bellezza ed eleganza, Annalisa sfoggia un vestitino nero che esalta le sue forme con una scollatura profonda, attraverso la quale emerge una conchiglia tatuata. Riprende, come nella serata d'apertura, le calze lunghe stile parigine e scarpe nere con tacco. Fedele al suo stile, i capelli lisci e rossi aggiungono una luce vibrante al suo viso.

Irama - Tu no (presentato dai Ricchi e Poveri)

Irama ripropone il pantalone nero in pelle che scende su uno stivaletto dello stesso colore, questa volta con una maglietta trasparente che lascia intravedere tutti i suoi tatuaggi.

Capelli "gelatinati" leggermente mossi, si nota anche stasera il ciondolo argentato che stringe nella mano sinistra per tutta l'esibizione.

Clara - Diamanti grezzi (presentata dai Negramaro)

Clara si ripresenta elegantissima. Vestito lungo scintillante, con ombelico in vista, perfetto per chiudere in bellezza la serata. Lo chignon e la parte del vestito che le circonda il collo, le danno una bellissima luce al viso. Due su due per l'attrice di Mare Fuori.

I 15 artisti “presentatori”

Come è già noto, quest’anno il Festival presenta una grande novità: anche i cantanti che non si sono esibiti sono stati comunque protagonisti nel corso della serata. Proprio loro, infatti, hanno annunciato – e quindi presentato – i colleghi.

Ghali (presentatore di Fred De Palma)

Archiviate le paillettes scintillanti di ieri sera, Ghali opta per un quasi total black. Con indosso un cappotto lungo extra large nero, una camicia bianca oversize e un "foulard" annodato al collo, crea un outfit di impatto. Ad arricchire l’outfit, dei lunghi guanti di colore grigio sui quali non si può fare a meno di soffermarsi.

La Sad (presentatori di Renga e Nek)

Si presentano stravolgendo completamente il look rispetto alla prima serata. Smoking, camicia bianca e papillon. Tuttavia, mantengono i loro capelli fucsia, blu e verde. A cambiare, la faccia di Amadeus stampata dietro la loro giacca, ahimè anche lui con i capelli colorati.

Mr.Rain (presentatore di Alfa)

La sua filosofia è la semplicità, e per la seconda serata abbraccia il total black. La giacca over size e i suoi capelli biondi sono la firma distintiva, conferendo un tocco di eleganza al suo stile raffinato.

Diodato (presentatore di Dargen D'Amico)

Abbiamo capito che a Diodato non piace osare; così in veste da presentatore sceglie un total black e camicia con colletto alla coreana che ben mette in risalto il taglio sartoriale dei suoi outfit firmati Zegna. Insomma, elegante ma senza eccessi. Un'ulteriore conferma del suo gusto raffinato e della preferenza per la sobrietà nell'abbigliamento.

Rose Villain (presentatrice di Il Volo)

Rose Villan ha catturato completamente l'attenzione con la sua scelta di stile. Dall'acconciatura con capelli blu e riga in mezzo, opta per un minidress bombato e luccicante che si fonde magnificamente con le unghie specchiate, creando un look indimenticabile e impossibile da ignorare.

Bnkr44 (presentatori di Gazzelle)

Da presentatori optano per un auto celebrazione così si presentano in maglia da rugby che riporta il loro nome sopra. Stravaganti.

Santi Francesi (presentatori di Emma)

Ancora una volta, mantengono la coerenza con il total black, richiamando lo stile della serata precedente. Il cantante sfoggia una camicia leggermente aperta, che svela una collana, mentre il suo compagno di palco opta per una canotta. Entrambi aggiungono una nota personale con una cintura da kimono in vita, conferendo eleganza e originalità alla loro presenza sul palco.

Alessandra Amoroso (presentatrice di Mahmood)

Sempre bellissima. Sceglie nuovamente il nero e ripropone gonna lunga e top che lascia leggermente scoperta la pancia. Questa volta, però, il dress code è scintillante con un capello semi raccolto.

Il Tre (presentatori di BigMama)

Nelle vesti di presentatore, Il Tre sale sul palco con una maglia nera luccicante dallo stile vedo-non vedo, abbinata a un pantalone dal taglio semplice.

Angelina Mango (presentatrice di The Kolors)

Sulla stessa lunghezza d'onda della serata di ieri, Angelina indossa un vestito griffato Etro molto particolare e colorato. Questione di gusti, ma quel che è certo che non si può fare a meno di ammirare le stravaganti composizioni che la casa di lusso italiana propone.

Fiorella Mannoia (presentatrice di Geolier)

Eleganza è la parola perfetta quando si parla di lei. Rinnova il bianco come colore principale, optando per un pantalone bianco abbinato a una giacca aperta. Sotto, sfoggia un top paillettato nella parte superiore che mette in risalto il seno. I capelli raccolti illuminano il viso, mentre un collier rigido brillantinato completa con stile il look.

Sangiovanni (presentatore di Loredana Berté)

Per il ruolo di presentatore, Sangiovanni ha scelto un look completamente diverso rispetto a ieri sera, indossando una tuta nera con l'interno del cappuccio grigio. L'outfit è completato da una grande ed evidente collana d'oro a forma di catena, mentre la felpa della tuta è aperta, mostrando un "cuoricino" in vista tatuato sul collo.

Maninni (presentatore di Annalisa)

Vestito completamente di nero in maniera semplice, ma con camicia aperta che mette in risalto la collana argentata

Ricchi e Poveri (presentatori di Irama)

Angelo ed Angela confermano il nero come colore principale, ma questa volta senza il fiocco rosso. Entrambi indossano abiti luccicanti, ma la cantante dei Ricchi e Poveri si distingue con l'aggiunta di piume e con l'elegante tocco degli occhiali da sole rosa.

Negramaro (presentatori di Clara )

Tutti i componenti in Total black, a differenza del frontman Giuliano Sangiorgi che indossa una maglietta vedo non vedo completamente glitterata.

Adesso non ci resta altro che attendere per scoprire tutti i look della terza serata del Festival di Sanremo.