Sanremo 2025: la scaletta della prima serata, gli ospiti e i co-conduttori

Ci siamo. Mancano pochissime ore all’inizio del Festival di Sanremo, l'evento televisivo più atteso dell’anno. Questa sera, martedì 11 febbraio, avrà inizio la 75esima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana, da sempre motivo di orgoglio del nostro Paese, che si concluderà sabato 15 febbraio. Dopo cinque fortunatissime edizioni condotte da Amadeus, questa sera, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, sarà Carlo Conti a dare il via alla grande festa della musica, a partire dalle ore 20:40 su Rai Uno. Scopriamo insieme tutti i dettagli del programma, gli ospiti e i co-conduttori della prima serata del Festival.

La scaletta di martedì 11 febbraio

In questa serata inaugurale si esibiranno tutti e 29 i cantanti “big” in gara. L'apertura della 75esima edizione del Festival sarà un omaggio al maestro Ezio Bosso, con una performance della sua composizione Following a Bird, brano che il maestro aveva portato sul palco dell'Ariston nel 2016. La sua rivisitazione sarà curata dall'orchestra diretta da Pinuccio Pirazzoli.

Ecco, dunque, tutti i big in gara e l’ordine delle esibizioni di questa prima serata del Festival.​

Gaia – Chiamo io chiami tu Francesco Gabbani – Viva la vita Rkomi - Il ritmo delle cose Noemi - Se t'innamori muori Irama - Lentamente Coma_Cose – Cuoricini Simone Cristicchi - Quando sarai piccola Marcella Bella - Pelle diamante Achille Lauro - Incoscienti giovani Giorgia - La cura per me Willie Peyote - Grazie ma no grazie Rose Villain - Fuorilegge Olly- Balorda Nostalgia Elodie - Dimenticarsi alle 7 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore Tony Effe - Damme 'na mano Serena Brancale - Anema e core Brunori Sas - L'albero delle noci Modà - Non ti dimentico Clara - Febbre Lucio Corsi - Volevo essere un duro Fedez - Battito Bresh - La tana del granchio Sarah Toscano - Amarcord Joan Thiele - Eco Rocco Hunt - Mille vote ancora Francesca Michielin - Fango in paradiso The Kolors - Tu con chi fai l'amore

Gli ospiti e i co-conduttori

Ad affiancare Carlo Conti nel ruolo di co-conduttori, ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. “Se riusciamo a trasmettere al pubblico il nostro modo di intendere la vita, di come siamo noi, verrà fuori qualcosa di bello”, ha affermato Antonella Clerici nella conferenza stampa di apertura del Festival, prima di aggiungere: “Nessuno di noi tre deve dimostrare nulla. Ci divertiremo”. Super ospite della prima serata Jovanotti, che torna sul palco dell’Ariston a tre anni dalla sua ultima apparizione nel 2022, quando era stato protagonista di un duetto nella serata cover, insieme a Gianni Morandi. Con lui, ci sarà anche la Rockin'1000 - The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale formato da musicisti provenienti da tutto il mondo e nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters.

Inoltre, sul palco dell’Ariston saliranno anche la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad, che porteranno un messaggio di pace, interpretando una loro versione del brano Imagine di John Lennon. Immancabili le esibizioni da Piazza Colombo. A presenziare dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, questa sera, ci sarà il cantante Raf.

Come si vota e la classifica della prima serata

A determinare le classifiche della gara saranno tre giurie: il Televoto del pubblico, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Nel corso della prima serata a votare le 29 canzoni in gara sarà la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e verranno svelate al pubblico soltanto le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica.

Dove vedere il Festival di Sanremo

Il Festival verrà trasmesso in diretta su Rai Uno, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. L’evento inizierà alle ore 20.40, con l’ormai classico segmento Prima Festival, che andrà in onda subito dopo il Tg1 e quest’anno vede alla conduzione Bianca Guaccero e Gabriele Corsi; ad affiancarli in esterna, anche Mariasole Pollio. Il duo siciliano de “I Sansoni”, invece, promette risate con pillole ironiche sui retroscena del Festival. Ma non è finita qui, perché ci sarà anche il dopo Sanremo con “Dopofestival - Tutti guardano Sanremo” condotto da Alessandro Cattelan affiancato da Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo sempre nel Glass Box.

Per tutti coloro che non potranno assistere alla diretta della kermesse musicale, nessun problema; sarà possibile recuperare le puntate sulla piattaforma di streaming RaiPlay, già al termine di ogni serata. Basterà semplicemente accedere al sito (da pc) o all’applicazione (da smartphone), munendosi di un indirizzo email e password.

Il servizio è completamente gratuito.

Insomma, non ci resta altro che attendere l’inizio di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo, la cui chiusura è prevista "qualche minuto dopo" l'1 e 15.