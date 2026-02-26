Sanremo 2026, la classifica della seconda serata: ecco le prime 5 posizioni

Si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati, Lillo e Laura Pausini, Carlo Conti ha rivelato i titoli dei brani nelle prime cinque posizioni in classifica, ma non in ordine di piazzamento. Ricordiamo che questa sera si sono esibiti 15 big, votati dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio. La votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: televoto 50%; giuria delle radio 50%.

La classifica della seconda serata di Sanremo 2026

● Tommaso Paradiso

● Lda-Aka7even

● Nayt

● Fedez-Masini

● Ermal Meta

Chi voterà nella terza serata

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 saliranno sul palco gli altri 15 artisti in gara. Il meccanismo di voto resta invariato rispetto alla serata precedente. Le esibizioni saranno valutate sia dal pubblico attraverso il televoto sia dalla giuria delle radio. Al termine delle votazioni verrà elaborata una graduatoria relativa ai 15 brani presentati nel corso della serata.

Di questa classifica saranno rese note esclusivamente le cinque canzoni meglio posizionate, senza indicazione dell’ordine preciso. Per quanto riguarda il peso delle preferenze espresse, la ripartizione sarà la seguente: televoto 50%; giuria delle radio 50%.