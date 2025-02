Sanremo, Conti si ripete: 11,7 milioni di spettatori col 64,5% di share

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo boom di ascolti per il Festival di Sanremo 2025. La seconda serata della kermesse canora diretta e condotta da Carlo Conti ha raggiunto - secondo la total audience rilasciata da Auditel - 11.700.000 spettatori e il 64,5% di share. Pur con le differenze del caso in termini di rilevazione dei dati - il campione della total audience comprende infatti anche chi segue la tv in diretta sui cosiddetti small screen, cioè pc, smartphone e tablet - nel 2024 l'ascolto medio della seconda serata fu di 10.361.000 spettatori con il 60.1%. Nel 2023 l'ascolto medio della seconda serata del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 10.545.000 spettatori con il 62,3% di share, nel 2022 di 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share. E ancora nel 2021 fu di 7.585.000 spettatori con il 42.1% di share, nel 2020 di 9.693.000 spettatori co il 53.3% di share.

Dopo il grande risultato registrato nella prima serata - 12,6 milioni di spettatori e 65.3% di share in media - Conti aveva deciso di mantenere il profilo basso annunciato alla vigilia della kermesse canora, quando aveva definito superato anche nella rilevazione tradizionale Auditel. "Sono contento di com'è andata, ma non commento gli ascolti anche se sono stati dalla mia parte. Lo avrei fatto anche se fossero stati un pochino meno" le sue parole in conferenza stampa.

Tornando ai numeri della prima serata, nella fascia di età compresa tra i 15 e 24 anni lo share medio della total audience è stato dell'83% e in quella 4-14 anni del 76%. Poi la fascia 25-34 anni (70%), 35-44 anni (67%) e over 55 (60%).