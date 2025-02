Sanremo 2025, Conti fa il botto e supera Amadeus: 12.600.000 spettatori col 65,3% di share

Ascolta ora 00:00 00:00

La serata inaugurale del festival di Sanremo ha fatto il botto. Carlo Conti è riuscito nell'impresa di superare gli ascolti di Amadeus dell'ultimo Sanremo. L'ascolto della prima serata, calcolato sulla total audience (che comprende tv, pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 12.600.000 spettatori pari al 65,3% di share. Lo scorso anno la prima serata aveva toccato il 65,1% di share, con 10.561.000 di spettatori. L'ottimo esordio di Conti è stato trainato dalla presenza dei due co-conduttori - Antonella Clerici e Gerry Scotti - ma soprattutto dagli artisti in gara sui quali molto si è chiacchierato, spesso al di là della musica, negli ultimi giorni.

In conferenza stampa, alla vigilia della prima puntata del festival di Sanremo, Carlo Conti aveva messo le mani avanti: " Gli ascolti? Non mi interessano. Anzi, addirittura mi sveglierò alle 11 per chiedere gli ascolti". Poi aveva risposto alle domande dei giornalisti sul confronto con i suoi predecessori, a partire da Amadeus: "Non è una sfida, i numeri di Amadeus sono imbattibili, ha fatto un lavoro incredibile, straordinario. Non avrei mai accettato se per me deve essere una sfida". "Cercherò di eguagliare i miei numeri" , aveva concluso citando i suoi Festival.

Il confronto con i dati di ascolto delle passate edizioni non è però immediato, perché fino allo scorso anno l’auditel teneva conto solo della fruizione televisiva e non di tutti i device come tablet, pc e smartphone, ma il risultato è comunque sorprendente. Analizzando i dati delle precedenti edizioni nel 2024 l'ascolto medio della serata d'esordio, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 10.561.000 spettatori con il 65.1%.

Nel 2023 l'ascolto medio della serata d'del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 10.758.000 spettatori con il 62.5% di share, nel 2022 di 10.911.000 spettatori con il 54.7% di share, nel 2021 di 8.363.000 spettatori con il 46.6% di share, nel 2020 di 10.058.000 spettatori con il 52.2% di share.