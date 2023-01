Spunta il nome di Sofia Goggia: tutte le indiscrezioni sul cast di Sanremo

È iniziato il conto alla rovescia per la 73esima edizione del festival di Sanremo, la quarta condotta da Amadeus. A poco più di un mese dall'inizio, fissato per il 7 febbraio, sono ancora tante le incognite che aleggiano sul cast. Se, infatti, non ci sono dubbi sulla rosa dei cantanti che concorreranno per la vittoria, Amadeus continua a tenere un certo riserbo sgli ospiti e sui co-conduttori che si alterneranno nel corso delle cinque serate. Per ora, l'unica certezza è data dalla presenza di Chiara Ferragni alla prima e all'ultima serata e dalla partecipazione di Francesca Fagnani. Tuttavia, Amadeus sta spargendo qualche indizio in giro e mettendo insieme i pezzi del puzzle pare che sul palco del teatro Ariston possa trovare spazio anche Sofia Goggia.

A lanciare l'indiscrezione sono stati il Messaggero e il Mattino, secondo i quali mancherebbe solamente la conferma ufficiale di Amadeus. Tuttavia, il conduttore si fa attendere e ha mancato anche l'annuncio che avrebbe dovuto fare entro la fine dell'anno per rendere ufficiale un altro tassello del suo cast. Ma come si è arrivati al nome di Sofia Goggia, tra i tanti che si potrebbero fare come co-conduttrici di serata? In realtà, si tratta di una deduzione frutto di alcuni indizi. Pochi giorni fa, infatti, Amadeus ha detto che sul palco con lui sarebbe salita una " ragazza che non sta mai ferma ". Un indizio molto debole, in effetti, per arrivare a fare il nome della sciatrice, per quanto la Goggia sia nota per la sua dinamicità.

Ma c'è di più, perchè a far accendere i riflettori sulla campionessa italiana è stata proprio una sua storia social, in cui raccontava di essere entrata sanguinante nella casa-atelier di Giorgio Armani. Possono essere tanti i motivi per i quali Sofia Goggia potrebbe vestire Re Giorgio, ma sicuramente Sanremo può essere una valida occasione per sfoggiare l'abito di uno dei grandi stilisti italiani. Amadeus potrebbe confermare la presenza della sciatrice al suo fianco durante la serata della lotteria Italia, quando è atteso anche l'annuncio della quarta (e ultima) co-conduttrice. Circola con insistenza il nome di Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, quasi come a voler consolidare la tradizione di avere al suo fianco una professionista dell'informazione di casa Rai.