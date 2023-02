"Grazie a Sangiovanni...". La gaffe di Amadeus sul palco: cos'è successo

Grande entusiasmo e ritmo tambureggiante per la prima serata del festival di Sanremo, ma non mancano i passaggi a vuoto. A incappare in una gaffe ci ha pensato il direttore artistico Amadeus subito dopo l’esibizione di gIANMARIA: al termine dell’esecuzione di “Mostro”, il conduttore è entrato sul palco chiamandolo Sangiovanni. Causato forse per il taglio di capelli simile o forse dal talento cristallino di entrambi, il lapsus che non è passato inosservato sui social network, ma chiarito subito da Ama: Sangiovanni sarà protagonista all’Ariston nella serata di giovedì.

La gaffe di Amadeus

L’emozione della prima di Sanremo è palpabile anche per chi come Amadeus è alla quarta edizione al timone della kermesse. La gaffe non passerà alla storia, questo è sicuro, ma qualche ironia sul web non è mancata. Come anticipato, Amadeus si è giustificato dicendo che Sangiovanni giovedì sarà al festival per cantare con Gianni Morandi la celebre “Fatti mandare dalla mamma”, nella nuova versione prodotta da Shablo. Tutto è stato risolto con una risata e una battuta, come è giusto che sia.

Chi è gIANMARIA

gIANMARIA e Sangiovanni condividono un passato nel mondo dei talent show, ma poco altro. Nato il 5 agosto 2002 a Vicenza, Gianmaria Volpato è tra i giovani cantautori più interessanti del panorama italiano e può vantare già una solida base di seguaci. La svolta è arrivata nel 2021 grazie a X Factor dove, dopo aver superato le fasi iniziali con successo, si è classificato al secondo posto sotto la guida di Emma Marrone. Terminata l’avventura nello show targato Sky, il ventenne è stato reclutato dall’etichetta Epic Records, registrando buoni risultati in termini di vendite. Poi l’esperienza a Sanremo Giovani 2022, con la selezione tra i sei artisti emergenti per la settantatreesima edizione del Festival.