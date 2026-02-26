Sanremo, i look migliori e peggiori della seconda serata

La seconda serata del festival di Sanremo vede in gara la prima tranche di 15 cantanti per il secondo ascolto delle canzoni e ovviamente, al pari del debutto, i look diventano centrali per dare forza all’esibizione. Vengono scelti con cura mesi prima per accompagnare nel modo migliore la canzone, anche per sottolinearne contesto e significato a volte. Ecco quali sono stati i migliori e peggiori, con focus anche sui conduttori.

Conduttori

Laura Pausini sceglie ancora una creazione di Giorgio Armani Privè, maison che la accompagnerà per tutte le serate del Festival fino alla finale di sabato. Questa sera ha scelto un completo con giacca corsetto con code e pantaloni scintillanti a palazzo per la prima apparizione. Carlo Conti, invece, non si smentisce e replica con lo smoking blu scuro con papillon nero di firmato dalla Sartoria di Stefano Ricci e non è in programma nemmeno stasera un cambio d’abito per il conduttore. Fedele alla tradizione dei grandi conduttori del passato, non è avvezzo ai cambi d’abito. Achille Lauro, invece, ha scelto un total look bianco firmato da Dolce & Gabbana da accompagnare a diamanti Damiani. Anche Pilar Fogliati si è affidata a Giorgio Armani per il suo primo cambio, un abito lungo monospalla quasi cangiante nelle sfumature. Anche Lillo ha scelto lo smoking ma in una versione meno compita rispetto a Carlo Conti, scegliendo di indossare una t-shirt nera sotto la giacca senza papillon.

I migliori

Elettra Lamborghini ha osato e il look di questa seconda serata ha convinto. Ha indossato un abito lungo argenteo di Tony Ward Couture con ampia scollatura, spalline geometriche e trasparenze, il tutto arricchito ulteriormente da uno strascico in tulle. A differenza della prima puntata, Levante ha scelto un abito color acquamarina, che rispetto allo champagne della prima serata, nonostante la mezza lunghezza, le dona decisamente di più. Anche questa sera la cantante siciliana ha scelto un vestito di Giorgio Armani.

I peggiori

Stasera il look di Patty Pravo non ha funzionato del tutto: la cantante ha indossato un lungo abito rosso in velluto con strascico di Simone Folco con gioielli Bulgari. Eleganza senza tempo ma quel vestito non le si addiceva completamente.

segue il trend maschile di quest’anno con pantaloni larghi e morbidi ma sceglie di abbinarli con un giubbino nero al posto della giacca con una t-shirt sotto dello stesso colore: non il massimo nemmeno per lui. J-Ax prosegue imperterrito con il look da cowboy col cappello calato sugli occhi