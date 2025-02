Sanremo, Jovanotti tra musica e filosofia (con Tamberi): social scatenati

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima il medley, poi la filosofia con Gianmarco Tamberi, infine il ricordo di Sammy Basso. Jovanotti è stato uno dei grandi protagonisti di questa prima serata del Festival di Sanremo, ma la sua apparizione sul palco dell’Ariston ha acceso il dibattito in rete. Ma andiamo per gradi. Cherubini si è esibito con i Rockin’1000 - The Biggest Rock Band on Earth ne ‘L’ombelico del mondo’. Dopo un piccolo inciampo sui gradini del teatro, l'artista prosegue con 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang' e un medley di 'I love you baby', 'Fuori onda’ e 'A te’. Non è mancato un momento di tenerezza quando, entrando, ha baciato la figlia Teresa sulla fronte.

Jovanotti ha poi iniziato a dialogare con Carlo Conti del più e del meno, prima elogiando il Festival (“Per me è speciale, è proprio bello, è bellissimo. E’ come il Capodanno, il Natale, la Pasqua… è bellissimo essere qua, grazie per avermi invitato. Sanremo è la festa della musica. Prima di essere un’industria e una classifica, la musica è una passione che unisce un Paese intero”) e poi divagando sul suo nuovo album “Il corpo umano vol. 1”: “Io sono un fan di San Francesco d’Assisi. Lui lo chiamava il mio fratello asino. Il mio fratello asino s’è azzoppato, ma viviamo in un’epoca in cui riescono addirittura a sostituire un osso. Sono un po’ bionico, un po’ titanico, sono anche fotonico… Ma sono soprattutto felice di essere qui, c’è anche la mia figliola in quinta fila, Teresa”.

Inoltre, accompagnato da Gianmarco Tamberi, Cherubini ha letto un passaggio di uno scritto del filosofo Franco Bolelli, suo grande amico: “Io sono stato molto amico del filosofo Franco Bolelli, che è morto cinque anni fa. Ho letto tutti i suoi libri e mi hanno aiutato. Prendo in prestito le sue parole per alzare l’asticella”. Un intervento che molti non hanno giudicato indimenticabile, anzi. Su X è stata una pioggia di critiche per i tempi lunghi della sua apparizione, tali da spezzare il ritmo della gara.

Ecco una carrellata di commenti: "Jovanotti ha fatto perdere a Carlo tutti i 10 minuti guadagnati sulla scaletta", "Il peggio è passato amici, se siamo sopravvissuti a Jovanotti è tutto in discesa", "Stava andando tutto bene, ma Jovanotti mi ha stesa. Troppo dai, ok le canzoni, ma poi basta saluti e te ne vai".