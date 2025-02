"Improperi blasfemi". Lucio Corsi s'infuria con Conti e Topo Gigio: cosa è successo a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Davanti alle telecamere tanti sorrisi e complimenti, mentre dietro le quinte si stava rischiando seriamente di scatenare un diverbio molto pesante: è quello che è incredibilmente successo ieri notte al Festival di Sanremo tra Lucio Corsi e Carlo Conti in pieno svolgimento della serata delle cover. Il primo, al termine della sua esibizione di "Nel blu dipinto" insieme a Topo Gigio, non avrebbe per nulla preso bene l'atteggiamento con il quale è stato trattato dal direttore artistico della 75esima edizione della kermesse della canzone italiana nel momento in cui ha raggiunto al centro del palcoscenico il cantautore grossetano, grande rivelazione di questo Sanremo 2025; con la diatriba che sarebbe proseguita anche dopo. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro.

Nella quarta e penultima serata del Festival Lucio Corsi ha letteralmente incantato la platea del teatro Ariston e del pubblico televisivo a casa con l'interpretazione del celebre successo di Domenico Modugno del 1958 che poi diventò famosissimo in tutto il mondo. In coppia con lui c'era un ospite di eccezione. Il duo Corsi-Topo Gigio ha mandato in estasi i social, piazzandosi al secondo posto nella classifica della serata dietro solamente a Giorgia. Soltanto che, proprio nell'immediata conclusione dell'esecuzione di "Nel blu dipinto di blu" qualcosa è andato storto a livello di immagine e di imbarazzo generale: Conti è salito sul palco per consegnare i fiori solo a Topo Gigio, mentre Corsi è stato completamente ignorato. Il conduttore fiorentino ha addirittura voltato le spalle all'artista maremmano, dando vita a un siparietto con il pupazzo antropomorfo e lasciando il cantante visibilmente spaesato.

La gag ha acceso ulteriormente i riflettori sudi Conti e, come se non bastasse, subito dopo è arrivato Mahmood, co-conduttore della serata insieme a Geppi Cucciari, a rincarare la dose, snobbando anche Lucio Corsi e preferendo scattare un selfie con Topo Gigio, mentre l'artista assisteva alla scena incredulo. La pratica della cover è stata archiviata rapidamente, senza che Conti salutasse il cantante toscano - uscito mestamente in silenzio e visibilmente contrariato - né gli tributasse il meritato applauso che tradizionalmente viene riservato a tutti gli artisti. Ma non è finita qua.

DISSING TRA CORSI E TOPO GIGIO. È successo qualcosa a Sanremo! E, a sorpresa, è merito di Topo Gigio. Che, con Conti, ieri sera ha fatto arrabbiare moltissimo Corsi. https://t.co/zW0i9Z2cTo #FestivaldiSanremo2025 pic.twitter.com/A8yxuT1TzW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 15, 2025

Nella sua newsletter "Vale Tutto" Selvaggia Lucarelli, in queste ore nella città imperiese come una delle protagoniste del "Dopofestival" rivela infatti altri gustosissimi dettagli rispetto a quello che è accaduto nel backstage, scrivendo che chi ha visto Lucio Corsi dietro le quinte quando ha lasciato il palco " racconta che dalla sua bocca sono uscite esclamazioni e improperi assai blasfemi ".

molto irritato con il conduttore per aver trasformato una performance in una gag

Il cantautore avrebbe inoltre discusso vivacemente con chi dirige da fuori scena Topo Gigio oltre a dimostrarsi "". Insomma: quello che doveva trasformarsi in un tenero momento poetico poteva addirittura scaturire in una rissa da saloon. Che cosa succederà questa sera nella finalissima?