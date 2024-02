Tutti sul palco con una matita: ecco cosa è successo all'Ariston

Terza serata del Festival di Sanremo ricca di sorprese di ogni tipo. Da Alfa a Maninni, passando per Sangiovanni, Renga e Ne, fino al "collezionista" Dargen D'Amico: sul palco del Teatro Ariston sono spuntate diverse matite. Sui social network in molti si sono chiesti il perché di questo proliferare e molti, giustamente, hanno puntato il dito verso il FantaSanremo, il fenomeno social che consente agli artisti in gara di conquistare punti in base a look, gesti, azioni, parole e così via. La matita sul palco della kermesse canora rientra tra i bonus giornalieri di questa edizione – dal valore di 20 punti, un buon gruzzoletto - ma non è finita qui.

L’iniziativa del FantaSanremo vede protagonista anche il Parlamento europeo. "La matita è simbolo della democrazia e ci ricorda l'importanza di un diritto che abbiamo tutti e che non dobbiamo sprecare: il diritto di voto. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Attraverso il voto i cittadini con le idee più diverse possono contribuire a costruire l'Europa del futuro" , si legge in una nota: "La partecipazione a Fantasanremo si inserisce nella campagna istituzionale del Parlamento europeo e della Commissione europea per promuovere il voto alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024" .

In altri termini, si tratta di un’iniziativa dell’Europarlamento per tentare di sensibilizzare i più giovani in vista del voto in programma tra circa quattro mesi. Nelle ultime tornate elettorali l’astensionismo tra i più giovani è stato significativo, per questo le istituzioni Ue hanno deciso di puntare su una campagna di comunicazione più vicina a ragazzi e ragazze. Del resto i “patiti” di FantaSanremo sono proprio i giovani, che grazie ai social hanno la possibilità di divertirsi e di seguire in maniera “alternativa” la kermesse canora diretta da Amadeus.

La comparsa di matite sul palco di Sanremo ha infiammato i social network, soprattutto perché molte di quelle matite sono finite direttamente ad Amadeus. Ecco una carrellata di post comparsi su X, ex Twitter: “Amadeus tornerà a casa con più matite di quando andavi all’Ikea a otto anni”, “Con tutte queste matite che stasera sono arrivate ad Amadeus Jose è rifornito fino all’università”, “Sono state consegnate più matite che fiori questa sera” .