Affari tuoi, è rivolta degli aspiranti concorrenti: "Scelgono sempre gli stessi"

Scoppia la polemica dopo i casting per partecipare ad Affari Tuoi, noto programma condotto da Stefano De Martino e trasmesso su Rai1. A quanto pare la scelta di chi far partecipare al gioco tv ha scontentato non poco gli aspiranti concorrenti, che hanno dato vita a una vera e propria bufera social. Stando alle accuse, infatti, la scelta dei futuri "pacchisti" sarebbe abbastanza condizionata.

Tutto è ovviamente partito dai casting, che sono stati riaperti da qualche settimana. In migliaia si sono presentati per partecipare ad Affari Tuoi come pacchisti. La speranza è quella di riuscire a mettere le mani su uno dei tanti premi, oltre a vivere un po' di notorietà in tv. Sono stati molti, dunque, a presentarsi ai provini. La prima data è stata quella del 13 novembre, a Trento. Sono poi seguite le giornate del 17,18 e 19 novembre, a Napoli. E così via.

Peccato che, dopo i casting, in tanti siano andati suoi social a protestare, formando dei veri e propri gruppi. Il motivo? A quanto pare la scelta dei futuri concorrenti sarebbe parecchio dirottata. Su Facebook si sono creati dei gruppi in cui gli aspiranti concorrenti si riuniscono per parlare dei loro provini e lamentarsi dell'esito. I commenti negativi sono tantissimi. L'opinione di molti è che ad essere scelti siano solo concorrenti con determinate caratteristiche. Ci sono degli over-40 che hanno affermato di essere stati del tutto ignorati per via della loro età. Qualcuno, ancora più diretto, dichiara che ad essere scelti siano soltanto concorrenti giovani e di bell'aspetto. Insomma, verrebbero fatte delle preferenze.

Alcuni spettatori hanno effettivamente riscontrato un abbassamento dell'età media dei concorrenti, ma nulla che fa pensare a qualcosa di così grave. Sui social, tuttavia, si è ormai scatenata una vera e propria bufera. I commenti negativi si sprecano. " Guarda caso anche stasera per la Lombardia un'altra Bambola… non ci sono più anziane anche in Lombardia. Ma non si era allungata la vita? ", è uno dei tanti interventi polemici. "I concorrenti anziani non vengono scelti. Solo giovani, prevalentemente ragazze. Forse per rendere più attrattiva la trasmissione" , aggiunge qualcuno.

"Allora basta mettere un limite di età così uno non perde tempo… poi a volte una donna o uomo di 50 anni potrebbe aver più bisogno avendo dei figli e forse un lavoro insicuro, oppure sicuro ma ha dei figli e con loro non bastano mai i soldi, soprattutto per farli studiare ", è un altro

Avrebbero bisogno anche le giovani un po' meno belle e qualche pensionata che non se la passa bene, in sostanza un po' meno vetrina come era qualche anno fa

commento amareggiato. "", protesta un altro utente.