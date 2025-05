La schiettezza di Teresanna Pugliese, Antonella Mosetti e Alessia Fabiani già in polemica: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, 7 maggio, la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Sono 20 i concorrenti sbarcati in Honduras pronti a vivere questa esperienza che mette a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. Per la prima volta alla conduzione del reality, abbiamo visto Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura nel ruolo di unica opinionista; inviato dall'Honduras, Pierapaolo Pretelli. I naufraghi finiti al televoto sono: Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Lorenzo Tano. Ecco le pagelle della prima puntata.

Patrizia Rossetti – voto 8

La “capo gruppo” dei Senatori, – nonostante il timore inziale - si getta dall’elicottero, senza troppi se e ma. Storica conduttrice della televisione italiana e “regina di Rete 4” con le sue televendite, Patrizia Rossetti promette di essere una naufraga sincera. Simona Ventura la definisce “una tigre” e come darle torto? È già chiaro che la concorrente non abbia paura di dire la sua e di esporsi, e lo dimostra con una nomination ben ragionata, che va controcorrente rispetto al solito cliché del “è ancora troppo presto, vado d’accordo con tutti”. Sceglie Alessia Fabiani, rea di non aver salvato Antonella Mosetti, sua amica, nella catena di salvataggio.

Alessia Fabiani – voto 6.5

“Ne vedrete delle belle” è questa la promessa di Alessia Fabiani, poco prima di dare ufficialmente inizio a questa avventura. Esordisce giovanissima nella fiction Orazio, ma è con Passaparola che conquista la popolarità. Oggi si definisce una persona tollerante, purché non venga disturbata. E chissà se riuscirà a mantenere questa calma anche in Honduras, considerando che già nella prima puntata si ritrova coinvolta in una polemica con Antonella Mosetti. La scelta di non salvarla durante la catena – nonostante una dichiarata amicizia – non è passata inosservata, e ha subito fatto storcere il naso a più di un concorrente. A questo punto la domanda è: mossa strategica o pura scelta di pancia? Ancora è troppo presto per dirlo.

Mirko Frezza – voto 6.5

Si definisce un “dipendente del cinema”, e arriva sull’Isola con un desiderio molto forte: lasciare alle spalle i brutti pensieri e affrontare un percorso di rinascita. Il suo, infatti, è un passato difficile, segnato anche dall’esperienza di dieci anni di carcere. L'ingresso nel reality dell'attore non è di certo passato inosservato e mostra subito un atteggiamento deciso, che risulta essere quasi a tratti polemico. Così, quando il gruppo dei Senatori non lo sceglie, lui incassa il colpo, replicando immediatamente: “Io vado d’accordo con i giovani”. Insomma, Mirko non ha paura di dire ciò che pensa.

Mario Adinolfi – voto 6

Giornalista, primo blogger eletto in parlamento, Mario Adinolfi – quasi 54 enne – decide di sfidare se stesso e di partecipare all’Isola dei Famosi. Si definisce “polemico a cui piace la polemica” e questo farebbe di lui già un concorrente perfetto. Consapevole delle sue difficoltà, come ha sottolineato la padrona di casa, Adinolfi ha bisogno dell'aiuto dei compagni per affrontare al meglio questa avventura, in cambio, però, lui darà loro manforte e sostegno nei momenti di maggior sofferenza.

Cristina Plevani – voto 7.5

È ancora presto per dirlo, anzi prestissimo, ma Cristina Plevani sembra già essere una delle concorrenti da tenere d’occhio; non è un caso, d’altronde, se proprio lei - insieme ad Antonella Mosetti – sia stata la prima a fare il famoso tuffo dall’elicottero. Dopo 25 anni dalla sua prima e ultima esperienza in un reality - quando trionfò nella prima edizione del Grande Fratello - Cristina Plevani sceglie L’Isola dei Famosi come occasione per rimettersi in gioco. Il suo obiettivo? Smettere di tenere tutto sotto controllo. Ci riuscirà? Lo scopriremo solo vivendo; per il momento, l’impressione è che Cristina potrebbe arrivare davvero molto lontano.

Loredana Cannata – voto 6

Attrice di cinema e televisione, Loredana Cannata arriva sull’Isola con la convinzione che questa esperienza la cambierà. Non è il cibo a preoccuparla, ma il freddo della notte e, soprattutto, la convivenza con gli altri naufraghi. Si definisce un "lupo solitario" e, per questo, teme il contatto costante con il gruppo. Riuscirà a trovare il giusto equilibrio tra il suo bisogno di indipendenza e la necessità di integrarsi con gli altri?

Antonella Mosetti – voto 7

“Non vedevo l’ora che arrivasse questo momento”; con queste parole, segno di forte entusiasmo, Antonella Mosetti sbarca in Honduras. “Veterana” della tv e avvezza ai reality, l’ex Non è la Rai ha tutte le carte in regola per affrontare questa avventura al meglio, tanto da vincere anche la prima prova della nuova edizione. Come se non bastasse, già nella prima puntata, nasce la prima querelle con Alessia Fabiani. L’ex letterina di Passaparola, infatti, nella catena di salvataggio, ha preferito a lei Cristina Plevani, nonostante la loro amicizia; una decisione che ad Antonella non è affatto piaciuta e che già promette scintille. Insomma, ne vedremo delle belle.

Omar Fantini – voto 6

È lui a conquistare il ruolo di leader per il gruppo dei Senatori, dopo aver battuto Antonella Mosetti. Comico e papà, Omar Fantini porta sull’Isola una sana dose di ironia. Tuttavia, nonostante il ruolo di leader, durante la catena di salvataggio, accetta serenamente il risultato determinato dalle scelte individuali dei naufraghi, senza cercare di forzare la mano. Sarà un mero tentativo di non agitare le acque?

Samuele Bragelli – voto 7

“La mia vera sfida sarà vivere senza ostriche e champagne”, ha affermato Samuele Bragelli poco prima di sbarcare in Honduras. Qualcuno gli dica che a breve le ostriche e lo champagne, così come le discoteche che tanto desidera, saranno soltanto un ricordo lontano. Non solo Samuele riesce a vincere la prova leader per il gruppo dei giovani, ma è subito capace di farsi notare. Noto ai più come “Spadino”, il suo carisma e la sua energia fanno già di lui un personaggio interessante.

Teresanna Pugliese -voto 8

Influencer e imprenditrice, ma soprattutto schietta e senza peli sulla lingua. Teresanna Pugliese, sin dai primi istanti sull’Isola, si distingue per la sua sincerità.

Così, regala al pubblico una vera nomination: alla prima puntata, sceglie di non nascondersi dietro il solito “siamo tutti legati, non so chi nominare” e “punta il dito” contro Leonardo Brum, accusandolo di avere una strategia ben precisa. Speriamo continui in questa direzione.

Per il primo appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 18.9% di share.