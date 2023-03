Morto il papà di Pio D'Antini: il messaggio di addio del comico

Ha voluto salutare un'ultima volta il papà in un commosso messaggio pubblicato sui social network: Pio D'Antini, membro del celebre duo comico pugliese "Pio e Amedeo", è stato circondato dall'affetto di migliaia di followers, che non gli hanno fatto mancare il proprio cordoglio.

Il ricordo

"Ciao amore mio, hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente" , esordisce nel proprio post Pio, sottolineando quindi le difficoltà attraversate negli ultimi tempi dal papà Gildo. Ma nonostante la sofferenza, il ricordo più bello e tenero è quello legato a tutto ciò che gli è stato trasmesso dal genitore: insegnamenti e valori di inestimabile importanza, per i quali Pio ringrazia sentitamente il papà. "In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie" , prosegue infatti il messaggio. "Grazie perché mi hai messo al mondo, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi" , si legge ancora nel testo.

Accanto al post compare una foto che ritrae il papà Gildo insieme a Pio e a suo fratello. Un'immagine da cui il comico prende spunto per una considerazione relativa alla sua somiglianza col genitore. "Dicono che io sia quello che ti somiglia di più. Ne vado fiero" , scrive infatti Pio, prima di rivolgere un ultimo saluto al papà. " Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà" , si legge ancora nel post. "Fai buon viaggio Pa'. Io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla al meglio come piaceva a te. Ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia: così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale" , ricorda in conclusione il comico. "Ti amo vita mia. Fai buon viaggio e indicami sempre la retta via".

