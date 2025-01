"È scomparso". Il dramma di Pamela Petrarolo al Grande Fratello

Pamela Petrarolo

Nella giornata che ha annunciato il ripescaggio per 4 concorrenti scelti dal pubblico, pronti a fare il loro ingresso già nella prossima puntata, il Grande fratello ha voluto che Pamela Petrarolo raccontasse al pubblico il dramma familiare che vive da due anni. L'ex ragazza di Non è la Rai, che grazie ai reality sta vivendo la sua seconda vita televisiva, si è aperta durante il momento della "linea della vita", quando i concorrenti vengono tradizionalmente portati a raccontare le principali fasi della loro vita fino a quel momento. La storia di Pamela non può che iniziare con l'avventura di Non è la Rai, che ancora adolescente la catapulta nel mondo della tv.

Poi il programma finisce e tutto torna alla normalità, ma in quel momento la showgirl entra in un primo dramma a causa di una peritonite che va quasi in setticemia. " Pesavo 43 chili, sono stata 3 anni così ", ha detto alle telecamere, rivelando le difficoltà e il dolore di quel periodo, che fortunatamente poi riesce a mettersi alle spalle. Conosce suo marito, diventa mamma e poi, dice, " la vita mi ha messo davanti un grande amore, nasce Futura ". Resta col marito per 18 anni prima di separarsi ma il vero dramma accade due anni fa. Un dramma di cui Pamela non ha mai parlato nella Casa: " Da due anni nella nostra famiglia è successa una cosa devastante: improvvisamente mio fratello non è più tornato a casa ".

L'uomo è scomparso improvvisamente senza lasciare traccia di sé, senza dare alcuna indicazione su dove sarebbe andato. " Fino a pochi giorni prima he scomparisse mi chiamava al telefono. Non sappiamo nulla di lui, non sappiamo cosa fa, come sta. Lo siamo andati a cercare. Mio padre anche di notte, a 73 anni lo cercava in giro per i quartieri. Mia mamma non è più mia mamma ", ha detto con gli occhi pieni di lacrime la concorrente. La sua famiglia è attanagliata dalla disperazione per un figlio di cui non si conoscono le sorti, " i miei genitori si stanno spegnendo perché questa situazione è devastante, non riusciamo più a goderci nulla in questa vita, c’è un grande dolore che copre tutto, anche le cose belle. La vita ti dà e ti toglie ".