"Sei diventata trash". "Non vale la pena parlarti". Rissa a Ballando con le Stelle tra Lucarelli e D'Urso

Quando due personalità forti si scontrano sul ring del dibattito il finale è già scritto. Due caratteri dirompenti che discutono possono creare un diverbio tanto aspro quanto netto che può sfociare sul piano personale con insulti velati, battute perfide e accuse al vetriolo. Questo, in poche parole, è quello che è successo durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. La quinta puntata della ventesima stagione di Ballando con le Stelle si è conclusa con lo spareggio di Beppe Convertini ed Emma Coriandoli che si sfideranno all'inizio della prossima puntata. Questo non nasconde che, appena prima della conclusione, c’è stato uno scontro accesso tra l’ex giornalista Mediaset, Barbara D’Urso, e l’attuale penna del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli.

Momenti di tensione totale tra la giurata e la concorrente. Il motivo è presto detto: la conduttrice è stata criticata dalla giuria per l’ultima esibizione con Pasquale La Rocca e Selvaggia Lucarelli, a stretto giro, ha definito la performance “senza talento” e ha bocciato anche i vestiti scelti. Lo scontro è degenerato in un acceso botta e risposta tra D’Urso e Lucarelli, in riferimento a un’intervista della giurata su chi avrebbe più possibilità di vittoria. Lucarelli ha criticano perfino i vestiti di Barba D’Urso che, secondo il suo ragionamento, non erano per nulla corretti.

Lucarelli ha difeso ancora il suo pronostico, e quindi Francesca Fialdini, sottolineando che non si trattava di

favoritismi ma di una sua idea personalissima. Poi ha attacco: “Sei diventata il trash”. Da qui la replica piccata della D’Urso che non le manda a dire: “Non ne vale la pena parlare con te, e lo sapevo già”.