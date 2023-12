Una sfida e una maglia sospesa: le anticipazioni di Amici 2023

Anche nel giorno festivo dell’8 dicembre, Amici non si ferma. Così, nella giornata di ieri, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano del talent, che andrà in onda domenica 10 dicembre su Canale 5 a partire dalle 14. Come sempre, un appuntamento ricco di performance all’insegna del ballo e del canto, dove di certo non mancheranno i colpi di scena. Anche nella prossima puntata, gli allievi della scuola più longeva della tv italiana arriveranno a centro studio per mostrare tutti i miglioramenti fatti nell’ambito delle loro discipline: la danza e il canto. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: difendere la loro maglia per proseguire la corsa verso il serale.

Le classifiche delle gare di canto e di ballo

Grande attesa per scoprire gli esiti delle gare comportano sempre delle conseguenze per i ragazzi. A guadagnare il primo posto nella classifica di canto sarebbe stato Holden (allievo di Rudy Zerbi); a vincere, invece, la gara di ballo sarebbe stato un allievo della maestra Alessandra Celentano, Dustin.

Al contrario, ad arrivare in ultima posizione sarebbe stato Simone, allievo di Emanuel Lo. Per il canto, inaspettatamente in fondo alla classifica, Lil Jolie, del team di Rudy Zerbi. Proprio quest’ultimo, infatti, avrebbe deciso di mandare in sfida la cantante per darle uno scossone.

Una sfida e una maglia sospesa

Ayle avrebbe affrontato la sfida dopo essere finito ultimo nella classifica di canto la settimana scorsa e così, avrebbe vinto cantando il suo inedito contro lo sfidante Tasco. Brutte notizie per Kumo, a cui Emanuel Lo avrebbe sospeso la maglia in seguito all’insufficienza ottenuta per il compito affidatogli dalla maestra Celentano. E ancora, Lucia, Dustin e Giovanni, sarebbero stati protagonisti di una gara improvvisazione e a trionfare, aggiudicandosi così la partecipazione all’evento di Durdust, sarebbe stata proprio Lucia. Grandi soddisfazioni per Mew, Holden e Matthew che avrebbero presentato i loro nuovi inediti.

Gli ospiti della dodicesima puntata

Ospiti d’eccezione della dodicesima puntata del pomeridiano: Ermal Meta, Ron e Fulminacci (che hanno giudicato la gara di canto), Gabriele Rossi (giudice della gara di ballo improvvisazione) e Kledi che ha giudicato la gara di ballo. Sara Andreani, invece, ha valutato la sfida di Ayle. Infine, ospiti d’eccezione anche i The Tenors che hanno cantato il loro brano Joy to the World, estratto dall’album Christmas With The Tenors.