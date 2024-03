"Siete dei geni, ora parte del pubblico è con lei". Fiorello commenta la copertina su Chiara Ferragni

Anche Rosario Fiorello dice la sua sul caso della copertina dell’Espresso di Chiara Ferragni con il volto da Joker. Da diverse ore non si fa altro che discutere di questo e la vicenda è arrivata anche a Viva Rai 2!; naturalmente, ciò non sorprende considerando che la trasmissione è incentrata sull’attualità. Tuttavia, ancora una volta, Fiorello, non si smentisce e, con la sua solita ironia, ha commentato l’episodio che ha portato l’imprenditrice digitale ad annunciare un’azione legale nei confronti del settimanale dopo la pubblicazione dell’inchiesta sul proprio conto.

Il commento di Fiorello

Nella giornata della Festa della Donna, Fiorello ha mostrato una copertina alternativa della rivista, con il volto “normale” dell’influencer, accompagnato da un motivetto che intonava “Chiara Ferragni”. Dunque, ha esordito: “Siete dei geni, sia Ferragni che il suo entourage”. Poi, ha spiegato: “Quanto fatto fino ad ora era stato tutto sbagliato (dalla Ferragni e dal suo entourage ndr…). Si disquisisce sulla violenza della copertina, ma io ci ho pensato bene e ne sono venuto a capo”: e ancora, ha aggiunto: “Siete dei geni”.

A questo punto, Fiorello ha ripercorso tutte le tappe principali delle ultime settimane di Chiara Ferragni e delle sue uscite pubbliche: “La tuta grigia come prima uscita, ‘dono un milione’, giù valanghe di odio. Quindi sono passati alla comunicazione di un messaggio: ‘Avete frainteso’ e ancora odio. Quindi la trovata di andare da Fazio e ancora odio. A un certo punto l'idea: facciamoci fare una copertina da L'Espresso così violenta”. Dunque, ha ironizzato: “Finalmente, oggi, dal primo Balocco gate ci sono i primi risultati: il pubblico è spaccato e una parte sta con lei”. Poi, la conclusione dello showman: “C'è stato davvero un momento in cui qualsiasi cosa portava alla sua distruzione. Il mondo crolla per l'inquinamento ambientale? Era colpa della lacca della Ferragni. Ora invece finalmente le prime cose positive: bravi! Pensate che la Schlein ha chiamato L'Espresso e ha detto ‘voglio la copertina da Joker'…”.

L’azione legale contro L’Espresso

Inutile dire quanto nelle ultime ore, dopo la pubblicazione della copertina dell’Espresso – che ha realizzato un’inchiesta sulle sue attività imprenditoriali – siano fioccate le polemiche. L’imprenditrice è stata ritratta, infatti, con il volto da pagliaccio. A prendere le sue difese, in primo luogo, è stato il marito Fedez. Il rapper su Instagram ha replicato la copertina, cambiandone il soggetto, ovvero, il proprietario della testata, Donato Ammaturo, aggiungendo anche la seguente didascalia: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”.

Fedez, però, non è stato l’unico ad esporsi sulla vicenda, perché, nelle ore successive, è stato diramato anche un comunicato in si annunciava un’azione legale della Ferragni contro il settimanale: “I legali della Ferragni contestano la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell'uso fatto in copertina dell'immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”.