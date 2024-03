Fiorello stronca la Ferragni da Fazio. E su Fedez...

Sull'ospitata di Chiara Ferragni a Che tempo che fa non poteva non esprimersi anche Fiorello. Lo showman siciliano ha dedicato una breve parentesi all'intervista, che l'imprenditrice digitale ha rilasciato a Fabio Fazio domenica sera, nel corso della puntata odierna del suo programma mattutino "Viva Rai2!" ma da commentare, ha scherzato Fiorello non c'è stato proprio nulla: "Abbiamo cercato qualcosa da dire ma francamente non ha detto nulla, niente. Incommentabile".

Il commento di Fiorello all'ospitata da Fazio

Da quando Chiara Ferragni è entrata nello studio di Che tempo che fa sui social network e sui siti si è ampiamente discusso del contenuto dell'intervista, decisamente superficiale e volta all'autodifesa personale con una venatura di vittimismo. In sostanza l'influencer non ha detto niente di nuovo e Fiorello è rimasto con un pugno di mosche in mano per la sua rassegna stampa mattutina. "Francamente non è successo nulla... cioè niente. E noi per far ridere cosa dobbiamo dire?", ha scherzato Rosario durante la diretta, aggiungendo: "Lei è arrivata 'Come va?', 'Sì, tutto bene' poi 'Sì, un po’ dispiaciuta...', 'Vabbè, avete capito male' ... ma chi, noi, loro? E io aspettavo, aspettavo...".

Fiorello ha punzecchiato a distanza l'influencer, sottolineando come la sua intervista da Fazio sia stata tanto attesa quanto deludente per contenuti e risposte sia sul caso Balocco sia sulla crisi coniugale con Federico Lucia. "Manco la crisi con Fedez ha confermato!", ha ironizzato Fiorello, proseguendo: "Ha detto: 'Forse ci sentiremo...'. Ma no! Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare...La D'Urso ha fatto di più!". Se volesse, però, Fiorello potrebbe farlo sotto ai post di Chiara Ferragni che, a sorpresa, ha ridato a tutti i follower la possibilità di commentare i suoi post.

Fiorello su Fedez e il Codacons

In generale i Ferragnez servono contenuti su cui ironizzare su un vassoio d'argento da sempre. Venerdì Rosario Fiorello aveva commentato l'ennesimo faccia a faccia tra Fedez e il Codacons. "Non volevo credere ai miei occhi quando l'ho letto: il Codacons chiede scusa a Fedez. Ho pensato 'è il primo marzo o il primo aprile?'", aveva detto in diretta VivaRai2! Fiorello, scatenando la reazione divertita dello stesso Fedez, che aveva condiviso a sua volta uno spezzone del video ironico dello showman siciliano nelle sue storie. Lo stesso Codacons che poi, sabato, aveva invitato caldamente Fazio a porre precise domande all'influencer. Dunque, l'ospitata di Chiara Ferragni da Fabio Fazio non poteva che stuzzicare Fiorello.