“Sonia Bruganelli? Avanti un altro”. Paolo Bonolis glissa sull'ex moglie nel salotto di Verissimo

Paolo Bonolis è pronto a tornare in tv con Avanti un Altro, il quiz show che intrattiene il pubblico di Canale 5 e che ricomincerà da domani, lunedì 20 gennaio, con l’immancabile Luca Laurenti. Per l’occasione, questo pomeriggio, domenica 19 gennaio, Paolo Bonolis è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove ha ripercorso le tappe della sua vita e della sua carriera. Tuttavia, il conduttore, a proposito della sua ex moglie Sonia Bruganelli, non ha voluto sbilanciarsi.

L’infanzia di Paolo Bonolis

“La gentilezza continua a emozionarmi: un sorriso inaspettato, due ragazzi felici, chi si vuole bene. Sono un po’ un “pistola” in questo senso, ma in un mondo un po’ più arido del precedente, mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza”, ha subito rivelato il conduttore prima di dare avvio alla sua lunga intervista. La padrona di casa, infatti, ha voluto fare una sorpresa a Bonolis, scegliendo di raccontare la sua vita attraverso alcune fotografie, un omaggio al suo programma Il senso della vita. “Ti va di sfogliarle insieme?” chiede ironicamente Silvia Toffanin, “Cosa posso fare? L’hai organizzata”, ha subito risposto ironicamente Bonolis.

Nonostante la sua riservatezza, il conduttore si è lasciato andare al ricordo della sua infanzia, raccontando il rapporto con i genitori: “Io e i miei genitori ci siamo sempre divertiti, abbiamo affrontato la vita con il sorriso e continuiamo a farlo anche ora. Sono figlio unico perché, quando nacqui io, dissero ai miei genitori che la loro compatibilità sanguigna avrebbe potuto creare delle problematiche successive per una nuova gravidanza”, ha spiegato prima di aggiungere: “Papà è di Milano (è nato a Pero) e mamma di Salerno, poi, si sono trasferiti a Roma e si sono conosciuti sotto le colonne del Bernini. Mio padre mi ha insegnato a ridere, mi ha fatto capire che nella vita possono capitare le cose belle e quelle spiacevoli e che quando accadono queste ultime, l'importante è comunque fare un sorriso per depotenziarle e andare avanti”.

Poi, a proposito della mamma che oggi ha 93 anni, Paolo ha aggiunto: “Mi sgrida sempre, soprattutto quando non è colpa mia, è il suo passatempo preferito. Anche lei ride sempre e si diverte, della sua condizione di molto anziana e delle problematiche che può portare questa condizione, lei ogni tanto se ne accorge e ride e dice ‘ma sono proprio ridicola’”. Per il conduttore la vecchiaia non pare essere un problema: “Per me è avere le cose che ti piacciono a disposizione nell’esistenza. Ogni età ha le sue bellezze, le sue fragilità. Fra poco faccio 64 anni, sto benissimo così”.

Le parole su Sonia Bruganelli

Così tra una foto e un’altra, Silvia Toffanin ha continuato il viaggio nella vita di Paolo Bonolis sino a mostrare una foto insieme alla sua ex moglie Sonia Bruganelli. “Questo mi riconosco sono io e l’altra è Sonia, eccoci là e questo è quanto”, ha affermato il conduttore prima della domanda della padrona di casa: “Come va, avete trovato un nuovo equilibrio?”.

È a questo punto che Bonolis ha subito preferito evitare l’argomento, scherzandoci su: “Ah già, me l'avevi detto che venendo qua avremmo parlato di Avanti un altro”. Subito dopo, uno scatto che lo ritrae insieme a Sonia Bruganelli e con i tre figli, Silvia, Davide e Adele: “Adele è una ragazza fantastica, molto curiosa, le piace vivere le circostanze, andare all’estero, incontrare persone. Davide è un appassionato di sport, un ragazzo di cuore, intelligentissimo e sveltissimo. Silvia è una gioia unica, sempre allegra e contenta”.

L’unione della famiglia

Paolo Bonolis non ha dubbi, per lui la famiglia è una priorità e va difesa e protetta. È per questo che quando la conduttrice propone a Bonolis una foto postata sui social, quando Sonia Bruganelli, ai tempi di Ballando con le Stelle, era finita nell’occhio del ciclone per la sua partecipazione allo show del sabato sera di Rai Uno, Paolo ha chiarito: “Era un aiuto che ho dato a Sonia in un momento di profonda difficoltà, di avversità altrui”.

Dunque, dopo aver letto il contenuto del post pubblicato da lui sui social, Bonolis ha aggiunto: “Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dargli il significato; in base al significato che dai, ti comporti e vivi, però ci sono delle cose che sono delle priorità (almeno nella mia ottica esistenziale) che sono i figli e la famiglia e va preservata da qualunque circostanza e avversità”.

Infine, ha concluso: “È necessario e importante e per quanto sia difficile, è bello. Credo che la famiglia non si debba disperdere, può mutare, variare, ma bisogna accettare la trasformazione senza ledere i diritti di chi non ha chiesto di venire al mondo”.