"Spesso faccio le pulizie, aiuto mamma a lavoro". La confessione della ballerina di Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

La semifinale di Amici di Maria De Filippi che si terrà questa sera, gli alunni sono comprensibilmente tesi e tutte le emozioni accumulate nel corso dell'anno iniziano a emergere con forza. Venerdì, alla vigilia della puntata settimanale serale, i ragazzi hanno avuto modo di ringraziare le maestranze che hanno permesso loro di poter inseguire un sogno, dai coreografi agli scenografi, passando per i vocal coach e tutte quelle figure che svolgono lavori "invisibili" ma indispensabili in una grande macchina come quella di Amici. I ringraziamenti di Alessia Pecchia, però, sono stati diversi dagli altri, si sono svolti a un altro livello, anche di consapevolezza, ed è stata lei stessa a spiegare il motivo, ringraziando soprattutto gli addetti alle pulizie della scuola, degli alloggi e dello studio.

Quando è toccato a lei, con la cartellina in mano, Alessia si è voluta rivolgere proprio a loro in prima istanza: " Partirei dalla prima che sono gli addetti alle pulizie. Un grazie speciale a voi, che ci permettete di convivere in un ambiente accogliente e sistemato ". Nel corso della lettura, però, l'alunna non è riuscita a trattenere le lacrime: " Grazie perché in questi mesi ho respirato il profumo di casa, quello di mia mamma, che come voi lavora in questo settore. Molto spesso sono stata anche la sua aiutante ". Parole evidentemente sentite da parte della ballerina, che hanno fatto commuovere anche i presenti per la sincerità con la quale sono state rivolte.