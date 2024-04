Stefano De Martino, Carlo Conti, Antonella Clerici: tutte le ipotesi per il "dopo Amadeus"

L'addio di Amadeus alla televisione pubblica venuto a galla nella giornata odierna dopo le numerose indiscrezioni dei giorni scorsi, ha fatto iniziare il toto-nomi per chi dovrà sostituirlo nei palinsesti Rai a partire da settembre (il contratto del conduttore scadrà ad agosto). Saranno settimane turbolente a Viale Mazzini che dovrà rivedere i programmi alla luce della fine del rapporto lavorativo con il popolare conduttore tv di 61 anni ma una lista con alcuni profili ben definiti sembra già stilata.

I nomi per il Festival di Sanremo

Anche se aveva fatto sapere più volte che non sarebbe più tornato sul palco dell'Ariston, i vertici Rai sono a lavoro da settimane per cercare il degno sostituto della kermesse canora più famosa e probabilmente il programma più seguito dell'anno. Un nome su tutti è quello di Carlo Conti che ha ricevuto anche la "benedizione" da parte di Fiorello sempre molto ben informato. " Le autostrade sono spianate. Carlo è stato contattato per Sanremo 2025, ci sta pensando. Posso dire la mia? Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro" . Possibile anche un ritorno di Paolo Bonolis: ospite del programma di Nunzia de Girolamo, "Ciao Maschio", lui stesso ha fatto capire che i margini ci sono. " Sanremo resta comunque una eventualità, l'ho già fatto" . Meno probabile, al momento, una conduzione affidata ad Antonella Clerici.

I nomi per "Affari tuoi"

Sono ancora più numerosi i papabili per il consueto appuntamento serale con il gioco dei pacchi di "Affari tuoi" che quest'anno ha già ottenuto un boom di ascolti. Tra i favoriti ecco Stefano De Martino il quale conduce attualmente "Stasera tutto è possibile" su Rai Due e godrebbe di ottime recensioni tra i vertici Rai. Accanto all'ex ballerino della scuola di Maria De Filippi c'è Marco Liorni al quale da quest'anno è impegnato con "L'Eredità" e "ItaliaSì" in onda soltanto il sabato. Terzo nome quello di Alessandro Cattelan che potrebbe così comparire nella fascia preserale.

Le quote dei bookmaker

Anche le agenzie di scommesse si sono inziate a muovere offrendo le quote, per il momento, soltanto per il Festival di Sanremo: il duello principale, per così dire, è Carlo Conti e Paolo Banolis quotati entrambi a 2,75. Molto meno probabile la conduzione di Cattelan (5,50) che rimane avanti rispetto a Stefano De Martito quotato a 6,50.

Chi volesse puntare su Maria De Filippi, prima donna della lista, vincerebbe dieci volte la posta mentre chi si affida a Milly Carlucci la quotazione è data a 15.