Amadeus lascia la Rai. L'annuncio al direttore generale Rossi

Ormai è ufficiale: Amadeus lascia la Rai. Il noto conduttore, dopo le ultime indiscrezioni di questi giorni mette fine al lungo sodalizio con la televisione pubblica. Il suo contratto con Mamma Rai, in scadenza il 31 agosto, infatti, non verrà rinnovato. Stando a quanto riporta l’Adnkronos, Amadeus, nel corso del colloquio avuto questa mattina con il Dg Giampaolo Rossi, avrebbe ufficializzato l’indiscrezione già nell’aria da giorni. Il motivo? La volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali che, a quanto pare, porteranno Amadeus a migrare sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.

Le parole di Fiorello

Sull’ipotesi di Amadeus di lasciare la Rai, spesse volte, aveva fatto riferimento Fiorello, peraltro, grande amico di Amadeus. Anche questa mattina, lo showman di VivaRai2!, a proposito dell’ultima puntata della trasmissione mattutina ha detto: “Aspettiamo Jovanotti all'ultima puntata che sarà il 10 maggio, molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico”. E ci sarà anche Amadeus: “e credo che sarà l'ultima cosa che farà in Rai. Potrebbe essere. Ama ti aspettiamo”.

Anche nei giorni scorsi, Fiorello era tornato sulla vicenda. Così, ospite nella puntata di Tv Talk aveva commentato: “Amadeus ha fatto questa scelta. È una scelta di vita. Non c’è dietrologia, non ci sono soldi o tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli…”. Poi, parlando di sé ha aggiunto: “Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima”.

L'annuncio dell'Amministratore Delegato

Sulla vicenda, dinanzi ai continui rumors che si rincorrevano da giorni, era arrivata anche la smentita dell'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio che aveva affermato: “Una infinità di false notizie, riferite al contratto di Amadeus, anche attraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l’Azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile”.

Adesso, invece, la notizia ufficiale. Tuttavia, secondo quanto trapela dall'entourage di Amadeus, l'incontro andato in scena stamane sarebbe stato: “cordiale, tra due signor”. Sicuramente un fulmine a ciel sereno per "Mamma Rai" che, fino alla fine, ha provato a trattenete il conduttore degli ultimi cinque Festival di Sanremo (che con lui sono andati benissimo) e di Affari Tuoi.

Insomma, adesso per l'azienda – dopo anche l'addio di Fabio Fazio è tempo di fare delle importanti