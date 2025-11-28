Una "Striscia" da prima serata

Una sola volta alla settimana. Però in versione lunga da show di prima serata. E così che, dopo mesi di attesa, si dipana il mistero sul ritorno di Striscia la notizia. Ieri i vertici di Mediaset hanno comunicato ufficialmente che il tg satirico andrà in onda a gennaio «in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti». Insomma, la creatura di Antonio Ricci non sarà più quotidiana post Tg5 com'è stata per decenni, ma in una unica serata (ancora da decidere il giorno) e, dunque, con una formula da show. Nonostante l'idea originale fosse di far rientrare il tg a novembre, a Mediaset hanno scelto di mantenere in onda in access prime time La ruota della fortuna con Gerry Scotti visti gli incredibili risultati d'ascolto che sta continuando ad ottenere. Cologno Monzese sottolinea che la decisione «è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci», frase che vorrebbero fugare tutte le indiscrezioni degli ultimi mesi sui malumori dell' ideatore del tg satirico.

«La squadra di autori e la produzione - conclude Mediaset - sono già al lavoro su un'edizione che offrirà al pubblico contenuti inediti mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana».