Svolta a Rete 4, Del Debbio al posto di Berlinguer: le novità nei palinsesti Mediaset

Importanti novità a Rete 4. Già protagonista del canale con il seguitissimo "Dritto e rovescio", Paolo Del Debbio nella prossima stagione prenderà il posto di Bianca Berlinguer nell'access prime time. La conferma è arrivata nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti a Cologno Monzese: "Bianca Berlinguer ha fatto un tratto di strada lo ha fatto molto bene e siamo soddisfatti. Da settembre partirà Paolo Del Debbio su quello spazio" , le parole del direttore generale dell'Informazione di Mediaset Mauro Crippa.

Del Debbio manterrà la sua prima serata con "Dritto e rovescio", in più avrà il compito di occuparsi della fascia pre-serale dal lunedì al venerdì. Non sarà un esordio, considerando che il giornalista toscano in passato ha già condotto programmi ("Dalla vostra parte", ndr) in quella fascia. Per quanto concerne la Berlinguer, Crippa ha rimarcato che raddoppierà la sua esperienza televisiva in prime time: "A partire da ottobre farà sia la prima serata il martedì sia la domenica. È una sfida molto difficile ma siamo fiduciosi perché ha fatto veramente bene sia in access sia in prima serata" . Sul punto, Crippa ha rimarcato che in prima serata non ha perso uno spettatore rispetto a Rai 3 facendo punte del 6 per cento: il sistema di rotazione dei talenti, ha aggiunto, "ci pareva una buona idea per valorizzare quella fascia con punti luce che gli spettatori già conoscono" .

Non si tratta di una bocciatura per la Berlinguer, è la precisazione di Pier Silvio Berlusconi. Intervenuto nel corso della conferenza stampa, l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset ha ricordato i numerosi avvicendamenti in quella fascia oraria: "Vorrei ricordare che tempo fa l'access di Rete 4 era stato fatto dal Del Debbio, poi abbiamo cambiato ed è stato fatto da Paolo Giordano, poi da Barbara Palombelli, in seguito da Nicola Porro e poi da Berlinguer" .

"È una grandissima ricchezza il fatto che Berlinguer abbia tenuto quel livello di ascolto nella fascia più complicata su Rete 4, avendo una storia lontana rispetto a quella di molti programmi di Rete 4. È un risultato ottimo e ha allargato la nostra offerta. È una cosa apprezzata e sottolineata dai nostri clienti pubblicitari"

Berlusconi ha aggiunto: