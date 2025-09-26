Talent, al via gli scontri diretti

In questo weekend entra nel vivo la televisione autunnale: stasera riparte Tale e Quale show. E domani si sfidano, in una battaglia sempre avvincente, Ballando con le stelle e Tú sí que vales. Se per Canale 5, che da quest'estate veleggia su risultati d'ascolto impensabili, non ci sono trepidazioni, invece Raiuno è più che mai sotto osservazione: deve riuscire a recuperare gli spettatori persi negli scorsi mesi in cui ha sonnecchiato mentre l'ammiraglia Mediaset inseriva la quinta con la ruota fortunata di Gerry Scotti. E il compito è affidato ai due programmi-colonna portante del primo canale. Stasera Carlo Conti mette in scena la quindicesima edizione dello show in cui personaggi noti imitano cantanti famosi. Nulla di nuovo, ma almeno un programma pulito, gentile e divertente per le famiglie. Novità di quest'anno sono le coppie che valgono uno: una è composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli e l'altra da Le Donatella.

Sano divertimento pure con una delle corazzate di Maria De Filippi (foto), il talent show del sabato sera di Canale 5 dedicato a performer da tutto il mondo che vogliono mostrare le proprie capacità artistiche.

A giudicarli la new entry Paolo Bonolis (al posto di Scotti super impegnato) che si unisce alla medesima De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Chissà che trepidazione in via Asiago (sede attuale dei vertici Rai) alle dieci di mattina quando escono i dati Auditel.