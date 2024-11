La Talpa 2024, cosa aspettarsi dall’ultima puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la quarta e ultima puntata de La Talpa. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il reality “dell’investigazione” che si prepara ad un gran finale, dal montaggio serrato. Al timone, una conduttrice d’eccezione, Diletta Leotta. Si chiude, dunque, un’edizione innovativa del programma tornato in onda dopo ben sedici anni, con le puntate anticipate da contenuti esclusivi sulla piattaforma Mediaset Infinity. La Talpa, infatti, ha innovato il genere reality adottando un approccio crossmediale, integrando nuove forme di narrazione contemporaneamente su Mediaset Infinity e Canale 5.

Le anticipazioni della puntata

Di settimana in settimana, i partecipanti hanno affrontato una serie di prove e, superandole, hanno avuto l’opportunità di incrementare il montepremi finale, cresciuto di sfida in sfida. Ma non è stato semplice: tra di loro si nascondeva un sabotatore, la talpa, che ha cercato di ostacolare i compagni senza mai rivelarsi. Questo insider, scelto in segreto dalla produzione, ha agito nell’ombra, mantenendo nascosta la propria vera identità. I concorrenti, dunque, hanno affrontato una serie di test per scovare la talpa. In che modo hanno fatto? Hanno dovuto basarsi su dettagli significativi: il comportamento tenuto nelle prove, l’abbigliamento, e il modo di interagire con gli altri. I partecipanti che si sono allontanati maggiormente dall’identikit della vera talpa sono stati eliminati dal gioco.

Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca, Marco Melandri ed Elisa Di Francisca, la caccia alla talpa è continuata. Chi avrà tramato alle spalle del gruppo? Questa sera, finalmente lo scopriremo. La Grande Prova della serata vede due concorrenti all'interno di una teca trasparente, che viene gradualmente riempita con acqua fangosa. Il loro compito è liberarsi utilizzando delle chiavi collocate sul fondo della struttura. Proseguono le indagini per svelare l'identità della talpa: oltre a Lucilla Agosti, anche Orian Ichaki emerge tra i principali sospettati.

I concorrenti

Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca, Marco Melandri e Elisa Di Francisca, per le donne, a catturare l’attenzione è sicuramente il nome di Veronica Peparini, la ballerina e coreografa, in coppia con il compagno e padre dei suoi figli, Andreas Muller. E ancora, Orian Ichaki, modella israeliana e “madre natura” nell’ultima stagione di Ciao Darwin e la conduttrice Lucilla Agosti. Infine, a chiudere il cerchio delle donne, direttamente dalla prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa.

Sul versante uomini, oltre all’ex ballerino di Amici, troviamo l’attore Andrea Preti e due ex concorrenti di

Ballando con le Stelle,; quest’ultimo protagonista anche dell’Isola dei Famosi 2021. A questo punto la domanda è una: chi tra di loro è la talpa?