La Talpa 2024: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per la seconda puntata de La Talpa. Questa sera, a partire dalle 21.30, dopo il debutto della scorso settimana, torna su Canale 5 l’appuntamento con il reality “dell’investigazione”. Al timone, una conduttrice d’eccezione, pronta a vivere questo nuovo capitolo professionale, Diletta Leotta. Si prosegue con un’edizione innovativa, con le puntate che avranno delle anticipazioni esclusive sulla piattaforma Mediaset Infinity. A partire da giovedì 7 novembre, invece, è partita La Talpa Detection, un format speciale, creato appositamente per la piattaforma online, che ogni settimana anticipa la trasmissione televisiva. Il programma offre un’anteprima concentrata sugli aspetti investigativi.

Le anticipazioni della puntata

Di settimana in settimana, i partecipanti affronteranno una serie di prove e, superandole, avranno l’opportunità di incrementare il montepremi finale, che andrà a crescere di sfida in sfida. Ma non sarà semplice: tra di loro si nasconde un sabotatore, la Talpa, che cercherà di ostacolare i compagni senza mai rivelarsi. Questo insider, scelto in segreto dalla produzione, agirà nell’ombra, mantenendo nascosta la propria vera identità. Al termine di ogni puntata, i concorrenti dovranno completare un test per cercare di scoprire chi sia la Talpa. Dovranno basarsi su dettagli significativi: il comportamento tenuto nelle prove, l’abbigliamento, e il modo di interagire con gli altri. Il partecipante che si allontanerà maggiormente dall’identikit della vera Talpa sarà eliminato dal gioco.

Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca che torna nel reality nelle vesti di opinionista, continua la cacca a La Talpa. Chi starà tramando alle spalle del gruppo? Nella sfida settimanale, i concorrenti, organizzati in tre squadre, avranno l’obiettivo di raggiungere in 60 minuti la vetta del Monte Santo, situata a 750 metri di altitudine. In seguito, dovranno attraversare il ponte tibetano di Sellano, il più alto in Europa. Per superare la Grande Prova, invece, sarà necessario trasportare un carico complessivo di 2.500 kg, suddiviso in sacchi di juta. La settimana prevede anche una serata di svago e mistero, durante la quale verranno rivelati indizi chiave per scoprire chi è la Talpa. Infine, chi si aggiudicherà l'asta e avrà l'opportunità di evitare il test finale? A fine puntata sarà svelato chi sarà il secondo eliminato dal gioco dopo Ludovica Frasca.

I concorrenti

Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Dopo l’eliminazione dell’ex velina di Striscia la Notizia, per le donne, a catturare l’attenzione è sicuramente il nome di Veronica Peparini, la ballerina e coreografa, in coppia con il compagno e padre dei suoi figli, Andreas Muller. Altro nome di spicco, la schermitrice, già campionessa olimpica, Elisa di Francisca; e ancora, Orian Ichaki, modella israeliana e “madre natura” nell’ultima stagione di Ciao Darwin e la conduttrice Lucilla Agosti. Infine, a chiudere il cerchio delle donne, direttamente dalla prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa.

Sul versante uomini, oltre all'ex ballerino di Amici, troviamo il pilota Marco Melandri e l'attore Andrea

Presenti anche due ex concorrenti di Ballando con le Stelle,; quest'ultimo protagonista anche dell'Isola dei Famosi 2021.