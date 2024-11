La Talpa, le pagelle: Alessandro Egger incontenibile, Gilles Rocca abile giocatore

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, lunedì 11 novembre, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata de La Talpa. A condurre il reality dell’investigazione, per la prima volta, Diletta Leotta che ha accompagnato i concorrenti in quest’avventura. Marco Melandri è stato definitivamente eliminato nel test finale, mentre il resto del gruppo cerca di scovare la talpa sempre in azione.

Elisa di Francisca – voto 7

Algida all’apparenza, la campionessa olimpica ha aperto il suo cuore, svelando un aneddoto molto intimo del suo passato: la storia di un amore tossico contro cui è riuscita a combattere. Un esempio che, forse, mai come oggi è importante raccontare e testimoniare e, per questo, la ringraziamo. Tuttavia, ciò non prescinde dal fatto che questo infinito silenzio, ci induca a pensare che la talpa potrebbe essere proprio lei. D’altronde, chi potrebbe sospettare della campionessa?

Alessandro Egger – voto 4

È stato il primo a beccare il “ladro” della valigetta che i concorrenti avrebbero dovuto tenere custodita, ma qualcuno gli dica che è in un reality e non è una questione di vita o di morte. Egger, nel pieno della notte, ha ben pensato di andarsene in giro per “completare la missione”, ovvero trovare la persona che era entrata in casa. Anche meno, perché se continua così finirà per far “impazzire” i compagni d’avventura che già di pazienza ne hanno poca.

Gilles Rocca – voto 8

Ha già perso la pazienza. Continua lo scontro con Alessandro Egger; il motivo? Egger e la valigetta rubata lo hanno fatto andare su tutte le furie. D’altronde, anche se Gilles pare essere abbastanza permaloso, non possiamo nascondere che l’ex volto della Kinder farebbe perdere la pazienza a chiunque. Gilles non ha rivali in termini di gioco e la dimostrazione è arrivata ieri sera, quando ha rivelato di aver sentito Preti uscire dalla finestra della camera, ma di non averlo detto perché convinto potesse essere la talpa (se così fosse stato, avrebbe sempre superato il test finale). Insomma, un abile giocatore.

Marina La Rosa – voto 7

“Mi sono detta ma perché i miei figli non devono vedere la madre che fa questa cosa?”, è in queste parole che Marina La Rosa trova la forza per fare la prova del Ponte Tibetano più alto d’Europa. L’abbiamo già detto alla prima puntata, Marina La Rosa è la concorrente per eccellenza: schietta, pungente, provocatrice al punto giusto e, adesso, anche coraggiosa.

Andrea Preti – voto 4

Autore del furto della valigetta che ha creato caos e scompiglio tra i concorrenti. Preti, prima ne sente di ogni contro di lui perché reo del fatto, poi riceve le scuse della maggior parte dei concorrenti, in quanto la missione avrebbe fatto guadagnare 3000 euro al resto del gruppo. Fin qui tutto bello; tuttavia, è bastata una clip “ambigua” a guastargli la festa. Nel video, infatti, Preti appare vicino a Orian e la situazione lo turba profondamente, poiché teme la reazione della sua fidanzata a casa. Un turbamento che lo avrebbe spinto persino ad abbandonare il reality, salvo poi schiacciare l’occhiolino alle camere e affermare: “Con Orian non è successo niente, per ora”. Insomma, c’è qualcosa che non quadra e chi riesce a capire Andrea Preti è un fenomeno.

Orian Ichaki – voto 5

Stupisce tutti, scegliendo di dare avvio all’asta per l’immunità dal test finale, nonostante fosse stato deciso dal gruppo di non farlo. Come se non bastasse, lancia la pietra e nasconde la mano, dal momento che decide di fermarsi a metà asta, consentendo ad Andrea Preti di ottenere l’immunità. Se a tutto questo aggiungiamo che nella Grande Prova accusa dolori alle braccia e alla schiena e poi solleva Marina La Rosa, qualcosa non torna. Adesso la domanda è una: siamo sicuri che dietro Orian non si nascondi la talpa?

Marco Melandri – voto 6

Dalla padella alla brace. Se soltanto la scorsa puntata aveva deciso di azzerare il montepremi per guadagnarsi l’immunità, nel secondo appuntamento la talpa ha avuto la meglio su di lui.

Marco Melandri è stato eliminato dal reality. Eppure, era uno dei maggiori indiziati dai compagni. Peccato perché sarebbe stato un abile giocatore.

Per il secondo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 12.5% di share.