La Talpa, le pagelle: Alessandro Egger trionfa, Lucilla Agosti sabotatrice fuori classe

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave I concorrenti

Ieri sera, lunedì 25 novembre, è andata in onda su Canale 5 la quarta e ultima puntata de La Talpa. A condurre il reality dell’investigazione Diletta Leotta, che ha accompagnato i concorrenti in quest’avventura. A trionfare è stato Alessandro Egger. Lucilla Agosti, invece, era la talpa che ha sabotato tutte le prove.

I concorrenti



Alessandro Egger – voto 8

Non soltanto le “eggerate” - come sono state ribattezzate le sue divertenti “follie” - ma anche tanto cuore. Con la puntata di ieri, abbiamo finalmente capito che, dietro al sorriso di Alessandro Egger, si nasconde un ragazzo dal cuore grande e con un vissuto importante (e difficile) alle spalle. Alla fine, è lui a trionfare e noi ne siamo contenti, perché le sue “eggerate” hanno tenuto banco nel reality.

Gilles Rocca – voto 6.5

“Un abile giocatore”, con queste parole Alessandro Egger definisce Gilles Rocca che – senza dubbio alcuno – dall’inizio di questa avventura è quello che ha saputo ricoprire al meglio il ruolo di leader. Tuttavia, anche i migliori giocatori possono perdere; così, inaspettatamente, è proprio lui la prima vittima della talpa della serata. Ad ogni modo, una cosa è certa è stato un grande protagonista del reality.

Andrea Preti – voto 4

Che figuraccia. Dopo settimane di prove e fatiche, Andrea Preti pensa di vanificare i sacrifici del gruppo, puntando ben 40mila del montepremi finale, per poi uscirsene con la trovata: “15 mila euro – quelli rimasti – sono lo stipendio annuo di un lavoro umile”. Nessun dubbio su questo, ma il suo commento nel contesto in cui si trovava è stato decisamente inopportuno.

Marina La Rosa – voto 7

Fa mea culpa, scusandosi del suo comportamento nei confronti di Andrea Preti che le ha rivolto parole poche carine; dal canto suo, lo stesso Preti, contraccambia. Sicuramente un bel gesto da parte di Marina, considerando che ha anche aggiunto di non voler entrare nel merito delle sue vicende personali. Così, il tutto – almeno per una volta e anche se c’è Marina La Rosa di mezzo – si è risolto a tarallucci e vino. A onor del vero, dobbiamo ringraziare l’ex storica gieffina perché ha dato pepe al reality dell’investigazione. Una sola nota: forse avrebbe meritato la vittoria?

Veronica Peparini – voto 8

Un bel percorso. Veronica e Andreas, sin dal giorno zero, hanno perseguito una strada: quella della correttezza. Per questo, sono stati gli unici che non hanno puntato nulla nell’asta finale, a differenza del resto del gruppo e, per lo stesso motivo, sono stati vittime della talpa. Prima di abbandonare la villa, decidono di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, interrompendo la cena dei finalisti (e hanno fatto bene).

Orian Ichaki – voto 6

Per un po’ ci ha tratti in inganno e abbiamo pensato che lei potesse essere la talpa. Il motivo? Il suo tirarsi spesso indietro dalle prove del gioco. Evidentemente, però, Orian aveva semplicemente paura e il suo sorriso è ciò che ci rimarrà impresso della sua esperienza nel reality.

Lucilla Agosti – voto 7.5

È lei la talpa. Dopo settimane di dubbi e incertezze, Lucilla Agosti rivela di essere la talpa, raccontando le difficoltà riscontrate nel cercare di tenere nascosto questo compito affidatole dalla produzione.

Che dire, possiamo affermare che è stata una(o quasi, dal momento che Egger l’ha scovata).

Per il quarto appuntamento con il prime time, il reality lunedì sera ha registrato il 12.8% di share.