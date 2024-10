Temptation Island 2024, le pagelle: Alfred “no comment”, Titty da standing ovation

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 1° ottobre, la quarta puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste in gioco, che stanno mettendo alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. A fare gli onori di casa, il conduttore Filippo Bisciglia, che ritorna a pochi mesi dalla fine dell’edizione estiva della trasmissione. Ecco le pagelle della quarta puntata.

Le coppie di Temptation Island

Titty e Antonio - LUI voto 3.5; LEI voto 8

Titty e Antonio stanno insieme da tre anni e convivono da uno. È lui a scrivere a Temptation Island con l’intento di rassicurare la fidanzata, che a suo dire è troppo gelosa. Tuttavia, una volta arrivati all’Is Morus Relais, Antonio ribalta completamente la sua versione, confessando di non essere più sicuro dei suoi sentimenti. Come se non bastasse, Titty vede il fidanzato avvicinarsi alla single Saretta, spingendola a chiedere immediatamente un falò di confronto. Ma Antonio, come da copione, non si presenta. Mentre Titty, con l’aiuto delle compagne d’avventura, cerca di concentrarsi su se stessa, Antonio sembra essere sempre più preso dalla tentatrice. Chiamata nel pinnettu, la giovane napoletana vede il suo lui molto vicino a Saretta. “Io ti sto corteggiando”, dice Antonio alla tentatrice con grande “tenerezza” in riva al mare, implorando le sue attenzioni, mentre lei, vorrebbe probabilmente soltanto scappare. Chapeau per la nostra Titty che, con grande forza e coraggio, ha preso l’anello della proposta di matrimonio e l’ha gettato nel fuoco. Per fortuna, non è la sola cosa che ha fatto Titty, infatti, si è anche avvicinata al single Edoardo; inutile dire quanto Antonio (in un primo momento) la consideri una sola ripicca e non una situazione degna di nota. Tuttavia, rientrato nel villaggio, da sfogo alla sua rabbia, lanciando nientepopodimeno che i lettini dell’Is Morus Relais. Forse dovevi pensarci un po' prima?

Diandra e Valerio - LUI voto 4; LEI voto 7

Fidanzati da sette anni e mezzo, Diandra e Valerio vivono a Roma, dove lei è imprenditrice e svolge anche la professione di veterinaria. La coppia, però, è arrivata ad un punto cruciale del loro rapporto: lei vuole restare nella Capitale, mentre lui sogna di tornare a Brindisi. Una scelta di vita che sta mettendo a dura prova il loro amore. Anche all’Is Morus Relais, la situazione non migliora: lui è convinto che un cambiamento di vita sia necessario, ma intanto si lascia distrarre dalle tentatrici.Le cose sembrano precipitare quando il fidanzato viene chiamato nel pinnettu e scopre che la compagna “sta bene senza di lui”; parole che lo inducono a chiedere un falò di confronto immediato. “Io e te quando ci avviciniamo scintilliamo” dice con “molta simpatia” e nonchalance alla tentatrice Julia, sostenendo di sentirsi trascurato da Diandra che, con onestà, ammette i suoi errori. Con grande “fantastia”, Valerio decide di portare la tentatrice a mangiare un panino in riva al mare, lasciandosi andare ad alcune rivelazioni molto importanti che hanno fatto andare su tutte le furie (giustamente) la fidanzata. Proprio mentre quest’ultima è un fiume in piena, arriva Filippo Bisciglia a comunicarle la richiesta di confronto anticipato di Valerio. Un invito che la giovane romana in un primo momento declina, piantando il fidanzato sul tronco, salvo poi cambiare idea. Incredibilmente, anche in questa occasione, il 37enne è stato attento a dire la cosa giusta nel modo giusto. Tuttavia, Valerio ha “perso la corona” quando non è stato in grado di dare un abbraccio alla fidanzata in lacrime, al punto che persino Bisciglia glielo ha fatto notare. Alla fine, i due decidono di tornare a casa separati. Un consiglio? Caro Valerio, forse, ogni tanto dovresti pensare più agli altri e meno a te stesso.

Anna e Alfred – LUI voto 3; LEI voto 7

Partecipano a Temptation Island perché Anna sospetta che Alfred l’abbia tradita più volte e, appena arrivati al villaggio, la situazione non migliora: la ragazza scopre nuove e scomode verità. Il fidanzato, infatti, confessa che “da una parte” vorrebbe vivere la vita da “single”, ma in breve tempo si avvicina alla tentatrice Sofia. Tra i due la complicità è sempre più evidente, anche se l’impressione è che sia puramente fisica. Nonostante la fidanzata abbia scelto di non guardare alcune immagini al falò, viene comunque chiamata nel pinnettu per assistere ad una scena al di poco imbarazzante: Alfred flirta su una sdraio con Sofia, come se dall’altra parte non ci fosse nessuno. Poi l’irreparabile, Alfred bacia Sofia e preso dal senso di colpa, chiede il falò di confronto anticipato ad Anna per confessarle la verità sui suoi sentimenti. Adesso, la domanda è una: era proprio necessario arrivare a tanto e umiliare così Anna? Probabilmente no. È riuscito ad essere peggio di Antonio e questo è quanto dire.

Michele e Millie - LUI voto 4; LEI voto 4

La coppia più noiosa di questa edizione. Arrivano a Temptation Island e, probabilmente, non sanno neanche loro il perché. Il fidanzato, chiamato nel pinnettu, vede Millie sempre più vicina al single Alex e arriva al falò con il timore di vedere nuove immagini che possano ferirlo come effettivamente è stato.

Dal canto suo, Millie si sente confusa e in ansia per quanto potrebbe accadere. In attesa di maggiori sviluppi e, soprattutto, di nuove emozioni.

Per il quarto appuntamento con il prime time, il docu-reality ieri sera ha registrato il 22.6% di share.