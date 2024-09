Temptation Island 2024, le pagelle: Antonio e Alfred “incommentabili”, la tenerezza di Titty

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 24 settembre, la terza puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste in gioco, che stanno mettendo alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. A fare gli onori di casa, il conduttore Filippo Bisciglia, che ritorna a pochi mesi dalla fine dell’edizione estiva della trasmissione. Ecco le pagelle della terza puntata.

Titty e Antonio - LUI voto 3; LEI voto 8

Titty e Antonio stanno insieme da tre anni e convivono da uno. È lui a scrivere a Temptation Island con l’intento di rassicurare la fidanzata, che a suo dire è troppo gelosa. Tuttavia, una volta arrivati all’Is Morus Relais, Antonio cambia completamente la sua versione, rivelando: “Non la lascio, perché non me lo permette di fare”. Ma non è tutto: in breve tempo si avvicina alla single Saretta, confessando addirittura: “Ho scritto al programma per salvare me stesso”. Così, Titty decide di convocarlo immediatamente al falò di confronto, ma lui, naturalmente, non si presenta. Viva il coraggio. Forse era troppo impegnato a flirtare con la tentatrice Saretta? Probabilmente si, dal momento che il fidanzato ha trascorso le giornate a coccolarla, facendole complimenti e riservandole gesti affettuosi che – a quanto pare – non riusciva (o non voleva?) rivolgere a Titty.

Per fortuna, a risollevarle il morale, ci hanno pensato le compagne di avventura e i ragazzi nel villaggio che le hanno ricordato quanto sia importante sentirsi sempre bella e speciale. Poi, la follia: Antonio, in preda alla gelosia, si lamenta per l’attenzione che Saretta riserva agli altri; una situazione talmente surreale che la stessa tentatrice gli fa notare che, forse, dovrebbe essere più preoccupato di chi lo aspetta dall’altra parte del villaggio. Caro Antonio, alias Lino Giuliano 2.0, fossi in te ci penserei bene. Alla fine di questa avventura, il rischio è che ti ritrovi con un pugno di mosche in mano. Chissà se almeno Saretta deciderà di seguirti su Instagram!

Federica e Alfonso – LUI voto 6; LEI voto 6

Convivono da quasi un anno e stanno insieme sin da giovanissimi. È Federica a scrivere a Temptation Island, stanca della gelosia soffocante del fidanzato. È per questo che, prima di partire, ha persino nascosto alcuni costumi che Alfonso non le avrebbe mai permesso di indossare (e già qui qualcosa non quadra, forse più di qualcosa). È bastato ascoltare una canzone per far scoppiare in lacrime il fidanzato, mentre Federica vive il suo percorso all’insegna della spensieratezza. Un atteggiamento che sembra ferire il 25enne che si dice disposto a lavorare sulla sua eccessiva gelosia, dichiarando di amarla e di temere di perderla. Tuttavia, il suo tentativo di autocontrollo non è perfetto, dato che arriva il famoso lancio della bottiglietta. Nel frattempo, la fidanzata non riesce a nascondere la delusione per l’assenza di video da parte di Alfonso. Insomma, c’è chi piange perché il fidanzato flirta e chi, invece, perché non riceve video.

Mirco e Giulia - LUI voto 5; LEI voto 5

Insieme da nove anni e una convivenza di tre. Mirco e Giulia stanno attraversando un periodo di difficoltà. Lei arriva a Temptation Island piena di dubbi: a detta sua, Mirco non la ama più e vorrebbe capire il perché. Anche Mirco, dal canto suo, ha delle incertezze sulla loro relazione. Giulia viene presto chiamata nel pinnettu, per essere messa a conoscenza del crescere della vicinanza tra la single Alessia e il fidanzato che si sente “confuso”. Il motivo? La testa gli suggerisce una cosa e nel cuore sente altro. Quale tra questi avrà la meglio? Per il momento, solo grandi incertezze da parte di entrambi.

Anna e Alfred – LUI voto 3; LEI voto 7

Partecipano a Temptation Island perché Anna sospetta che Alfred l’abbia tradita più volte, e appena arrivati al villaggio, la situazione non migliora: la ragazza scopre nuove e scomode verità. Al peggio, però, non c’è mai fine, perché Alfred in breve tempo mostra una forte complicità con la single Sofia; un’intesa che tutto sembra tranne che intellettuale. Il fidanzato pare aver perso completamente la bussola, tanto da mostrare gelosia nei confronti della tentatrice. Anna, dal canto suo, è decisa a non richiedere un falò di confronto e ha un unico obiettivo: fagli fare una figuraccia. Diciamo che tutto si potrebbe ridurre alla frase che Alfred dice in vasca, mentre flirta con Sofia: “no comment”. Perché è vero caro Alfred non ci sono commenti.

Diandra e Valerio - LUI voto 6; LEI voto 6

Fidanzati da sette anni e mezzo, Diandra e Valerio vivono a Roma, dove lei lavora come imprenditrice. La coppia, però, è arrivata ad un punto cruciale del loro rapporto: lei vorrebbe rimanere nella Capitale, lui, invece, vorrebbe tornare a Brindisi. Una scelta di vita che sta mettendo a dura prova il loro amore. Improvvisamente, le cose sembrano precipitare. Valerio, infatti, in un momento di malinconia, va solo in spiaggia ad ammirare il mare e a riflettere in solitudine. Peccato, però, che la quiete viene interrotta improvvisamente da una chiamata nel pinnettu per il fidanzato, dove sente che Diandra non ha alcuna intenzione di lasciare la bella vita e la Capitale, ma soprattutto che sta bene senza di lui. Parole che fanno scattare d’ira Valerio e, per questo, chiede il falò di confronto immediato. Diandra avrà accettato? Lo scopriremo solo vivendo.

Michele e Millie - LUI voto 4; LEI voto 4

L’avventura della coppia all’Is Morus Relais inizia con una chiamata nel pinnettu per Michele, dove ascolta le lamentele di Millie sulla loro relazione - che definisce noiosa – e sul comportamento “limitante” del fidanzato. Inizialmente Millie non è contenta di non ricevere alcun video da Michele, ma quando viene chiamata nel pinnettu e vede la sua vicinanza con la single Michelle, sbotta.

Per il terzo appuntamento con il prime time, il docu-reality ieri sera ha registrato il 20.7% di share.