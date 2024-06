Temptation Island 2024, le pagelle: le assurdità di Tony e Lino, la decisione di Alessia

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 27 giugno, la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto approdare sull’Isola delle “tentazioni” le sette nuove coppie che parteciperanno al reality per mettere alla prova il loro amore. Ad accogliere i protagonisti dello show targato Fascino – e quindi Maria De Filippi - il conduttore Filippo Bisciglia, che ritorna dopo un anno di stop della trasmissione. Ecco le pagelle della prima puntata.

Alessia e Lino - LUI voto 3; LEI voto 7.5

“Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca”, ha affermato Alessia; insomma, come inizio non c’è male, soprattutto dal momento in cui Lino ha spacciato una ragazza con il suo stesso cognome per la cugina. Siamo soltanto al video di presentazione, ma è già evidente che Alessia regalerà perle (e non a caso sembra la Perla Vatiero di quest’anno tanto che anche lei inizia già a parlare in terza persona). È proprio Alessia, soltanto dopo pochi minuti dall’ingresso nel villaggio, ad essere chiamata nel pinnettu (insieme a Jenny). Il motivo? Le battute (e i gesti) fuori luogo del fidanzato Lino. Ed è sempre Alessia la prima in questa edizione a lasciarsi andare ad un lungo pianto, prima di richiedere un falò di confronto immediato a Lino che di tutta risposta decide di non presentarsi. Un consiglio cara Alessia? Scappa subito da “STRUNZ LINO 2024” (Un plauso alla produzione che ha messo i sottotitoli).

Christian e Ludovica - LUI voto 6; LEI voto 6

“Ludovica mi ha lasciato due volte, dicendo di essere confusa sui sentimenti che ha per me. Ma ho scoperto che, in realtà, mi ha tradito due volte con la stessa persona”, dice Christian nel video di presentazione. Lui, dal canto suo, afferma di averla perdonata perché innamorato. Adesso, però, lui è intenzionato a capire se questa è la volta definitiva per il loro rapporto. La domanda sorge spontanea: ce la faremo? Lo scopriremo nella prossima puntata.

Siria e Matteo - LUI voto 6; LEI voto 6

Lei si sente rinata dopo un grande cambiamento fisico che l’ha portata a perdere 85 chili; lui, è convinto che nel loro rapporto vada tutto bene. Insomma, è già evidente che ci sia un problema di comunicazione. In attesa dei prossimi sviluppi.

Vittoria e Alex - LUI voto 6; LEI voto 6

Anche per Vittoria e Alex dovremo aspettare la prossima puntata per scoprire qualcosa in più. Al momento le uniche cose che sappiamo sono che i due stanno insieme da quasi due anni, ma lei si sente poco inclusa nella vita di lui e, per questo, vorrebbe capire se il fidanzato è davvero intenzionato a costruire un futuro insieme. Dall’altro lato, Alex ha accettato di partecipare alla trasmissione per comprendere se Vittoria è la donna della sua vita. Nel frattempo, però, hanno già litigato nel video di presentazione.

Gaia e Luca - LUI voto 6; LEI voto 6

Sono l’ultima coppia che arriva all’Is Morus Relais e Luca, nonostante l’abbia tradita tre volte, inizia quest’esperienza con tutti i buoni propositi: volere uscire insieme. Riusciranno i nostri eroi in questa ardua impresa? Lo scopriremo solo vivendo.

Martina e Raul - LUI voto 4.5; LEI voto 6

Tutto noi siamo fermi alla coppia sulla barca che si fa le consuete raccomandazioni prima dell’arrivo all’Is Morus Relais. Così, mentre lui quasi la “implora” di stare attenta, lei millanta possibili amicizie con i tentatori. La ciliegina sulla torta ancora prima di dare avvio a questa esperienza? La scelta dell’unico tentatore che aveva battibeccato con Raul. Ma non è finita qui, perché è di Raul il premio primo lancio (anche doppio) della bottiglietta di questa edizione, dopo aver intravisto un pizzico di complicità tra la fidanzata Martina e il single Carlo. È ancora presto per dirlo, ma l’impressione è che ci sia un po’ di esagerazione.

Jenny e Tony - LUI voto 3; LEI voto 7

Lei scrive a Temptation Island perché Tony non le consente di vivere la sua vita, ma nel frattempo lui va in giro a fare il dj e quando si è conosciuto con Jenny ben tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. Come se non bastasse, a Tony arrivano anche messaggi sul cellulare che “improvvisamente” spariscono. Insomma, Mago Merlino a confronto non è nessuno esattamente come non è nessuno Pinocchio quando lui rivela che ha paura nel partecipare alla trasmissione perché dovrà stare senza di lei. E tra il Mago Merlino e Pinocchio, ecco che appaiono anche Dottor Jekyll e Mister Hyde: le sue due personalità di cui Jenny non era a conoscenza. Una scoperta che l’ha resa incredula, facendola sprofondare nello sconforto.

Speriamo che la giovane siciliana si renda immediatamente conto di cosa sarebbe meglio fare: lasciare Tony in quattro e quattr’otto.

Ottima partenza - e c'era da aspettarselo - per Temptation Island che nella puntata di ieri sera ha registrato il 24.9% di share.