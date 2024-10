Temptation Island 2024, le pagelle: il dietrofront di Federica, le lacrime di Alfonso

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 22 ottobre, la settima e ultima puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto definitivamente volgere al termine il viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste di questa edizione, che hanno messo alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. Alfonso e Federica, dopo l’avvicinamento della fidanzata al tentatore Stefano, hanno deciso di uscire insieme, salvo poi un ripensamento di lei. A fare gli onori di casa, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della settima puntata e cosa è successo alle coppie protagoniste di questa edizione ad un mese dal falò di confronto.

Le coppie di Temptation Island

Mirco e Giulia – LUI voto 4; LEI voto 6.5

Fidanzati da nove anni, vivevano insieme da tre. Lei temeva che il loro rapporto non fosse più solido come prima, lui partecipa a Temptation Island perché aveva dei dubbi sulla loro relazione. Arrivati all’Is Morus Relais non se le sono mandate di certo a dire, palesando tutte le difficoltà del loro rapporto. Il viaggio nei sentimenti della coppia inizia dopo alcune dichiarazioni di Giulia sulla loro storia che lo fanno arrabbiare. Così, Mirco, per “accantonare” la rabbia, si avvicina alla single Alessia. È per questo che la fidanzata cerca riparo nel tentatore Bruno. Nonostante ciò, Giulia vuole riprovarci con il suo lui, ma dopo aver chiesto un falò di confronto, Mirco ha prontamente rifiutato, preferendo un weekend con la tentatrice. Alla richiesta di un secondo falò, Mirco non può tirarsi indietro e trova il coraggio per dire a Giulia di volere uscire da solo, dinanzi alle lacrime della fidanzata. Morale della favola? Mirco ha scelto di proseguire la conoscenza con Alessia, mentre Giulia dice di essere ancora innamorata e continua ad avere le chiavi di casa dell’ex fidanzato. Almeno sono stati coerenti, ma tutti noi vogliamo sapere soltanto una cosa: le scarpe di Mirco, indossate a colloquio con Filippo Bisciglia, erano quelle regalate da Giulia o le avrà restituite? Un unico neo: Mirco al falò ha detto di essere innamorato di Giulia, ma di non potere stare con lei, poi, però, trascorrere la notte insieme alla tentatrice. C’è qualcosa che non quadra.

Federica e Alfonso - LUI voto 7; LEI voto 4

Insieme da 8 anni, convivevano da quasi un anno. È proprio lei a scrivere a Temptation Island per l’estrema gelosia del fidanzato che non le consente nemmeno di uscire con le amiche. Dopo aver messo piede all’Is Morus Relais, Alfonso scopre che Federica ha portato dei costumi che non rispettano il suo “gusto” e la situazione precipita quando lei si avvicina al single Stefano. Dal canto suo, Alfonso (forse per ripicca) si apre a nuove conoscenze, nonostante sia convinto che Federica stia “superando il limite”. “Affranto dal dolore”, decide di avvicinarsi ad un’altra tentatrice, Camilla. Insomma, la gelosia per la fidanzata Federica sembra essere un ricordo lontano. Tuttavia, chiarisce a Camilla di volere uscire o da solo o con la fidanzata, prima di vederla ancora più vicina al tentatore Stefano. È a questo punto che Alfonso chiede il falò di confronto immediato a Federica che prima si lascia andare un momento di sfogo e poi decide di presentarsi. Una volta ritrovatisi uno di fronte all’altra, si sono lasciati andare all’emozione e Alfonso ha chiesto scusa (fortunatamente) per la sua troppa gelosia. Così, dopo essersi “chiariti” hanno deciso di uscire insieme, promettendo di risolvere i problemi della loro relazione; una promessa che è andata in frantumi considerando che, a distanza di un mese (anzi, a quanto pare, di due giorni), si sono lasciati. Alfonso rivela che sta soffrendo, lei, invece, pare volere godersi questa nuova fase della vita. Che dire, probabilmente, Federica avrebbe dovuto fare chiarezza già durante il falò, soprattutto se sostiene di volere avere un momento da sola e poi frequenta Stefano.

Alfred e Anna - LUI voto 3; LEI voto 6

Lei vuole partecipare a Temptation Island per mettere alla prova l’amore con Alfred dopo aver scoperto un suo tradimento; dopo l’arrivo nel villaggio, viene a sapere che il fidanzato non è sicuro di avere una relazione e, in breve tempo, senza remore alcuna, si avvicina alla single Sofia con cui arriva anche a scambiarsi un bacio. Immediata la reazione di Anna che, nel frattempo, riceve la richiesta di un confronto immediato da Alfred, durante il quale – tra le lacrime –ammette di non essere più innamorato. Come se non bastasse, Alfred chiede a Sofia di proseguire la loro conoscenza fuori. Insomma, la fidanzata era apparentemente un ricordo lontano; peccato, però, che ad un mese di distanza, Alfred abbia deciso di “prendersi del tempo per se stesso”, chiudendo sia il capitolo Sofia che quello Anna. Al peggio non c’è mai fine: Sofia – dopo essere stata lasciata - ha vuotato il sacco, dicendone di ogni ad Alfred e descrivendolo come una personaœ. Anna, dal canto suo, chiede del tempo per metabolizzare e rivela che lui avrebbe voluto riprovarci. Un consiglio cara Anna e cara Sofia: scappate.

Antonio e Titty – LUI voto 5; LEI voto 8

Antonio partecipa a Temptation Island per dare delle conferme a Titty, dopo averle chiesto di sposarlo soltanto pochi mesi prima. Tuttavia, all’inizio di questa esperienza, Titty scopre che il fidanzato non è sicuro dei suoi sentimenti. Giorno dopo giorno, Antonio si avvicina a Saretta fino a ricevere un bel due di picche, mentre – per fortuna – Titty ha iniziato un vero e proprio percorso di rinascita. Al falò di confronto i due escono separati e, a distanza di un mese, le cose non sono cambiate. Lei è sicura di non volerlo accanto (e ha ragione), lui arriva al colloquio con Filippo Bisciglia, rivelando di essersi iscritto in palestra e continuando a sostenere la sua scelta. Onore al merito: Antonio, con le lacrime agli occhi ammette: “Non la voglio far soffrire, brilla più senza di me”. Anche se con un “pizzico” di ritardo, ha avuto il coraggio di ammette la verità. Nel frattempo, noi continuiamo ad amare la nostra Titty “the best”.

Diandra e Valerio - LUI voto 7; LEI voto 7

Arrivano a Temptation Island perché dopo 7 anni e mezzo, devono scegliere dove proseguire la loro vita; lei vorrebbe farlo a Roma, lui a Brindisi (la sua città natale). Arrivati nel villaggio, entrambi rimangono fermi nelle loro posizioni e quando Valerio sente che Diandra sta bene senza di lui, decide di chiedere il falò di confronto immediato. Se in un primo momento i due escono separati, subito dopo una notte insonne, Valerio scrive una lettera alla fidanzata aprendo il suo cuore e, alla fine, scelgono di uscire insieme. Ad un mese dal falò di confronto, la loro storia sembra procedere a gonfie vele. E, almeno per loro, l’amore ha trionfato.

Fabio e Sara - LUI voto 7; LEI voto 7

Una storia a distanza che li ha portati a discutere diverse volte. Sara scopre a Temptation Island di un tradimento di Fabio e chiede subito un falò di confronto al fidanzato che prima non capisce la richiesta del faccia a faccia e poi accetta di incontrarla. Dopo un duro scontro, decidono di uscire insieme per chiarirsi. A distanza di un mese dalla loro esperienza, Fabio e Sara stanno vivendo la loro storia d'amore e lui ha riconosciuto le sue colpe. Pian piano dicono di essersi “ritrovati” e hanno anche preso casa insieme. Amor vincit omnia (speriamo).

Michele e Millie – LUI voto 6; LEI voto 6

È Millie a voler partecipare al programma perché si è sentita spesso giudicata (e non accettata) dal fidanzato Michele e vuole dimostrargli che può fidarsi, ma arrivati all’Is Morus Relais, si avvicina al single Alex. Dinanzi alle tante immagini della vicinanza tra Millie e il tentatore, il fidanzato chiede il falò di confronto, durante il quale, nonostante si dicono entrambi innamorati, scelgono di uscire separati.

Una decisione che, ad un mese dal loro “addio”, è stata confermata: sia Millie che Michele rivelano di essere innamorati, ma sono convinti di non poter tornare – almeno per il momento – insieme.

Per il settimo appuntamento con il prime time, il docu-reality di martedì sera ha registrato il 20.7% di share.