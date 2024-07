Temptation Island 2024, le pagelle: la figuraccia di Lino, il sentimento di Matteo

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 18 luglio, la quarta puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto il falò di confronto tra Lino e Alessia voluto da quest’ultima dopo l’avvicinamento del fidanzato alla single Maika. I due hanno deciso di lasciare il programma e tornare a casa da soli, ma a quanto pare, il loro viaggio nei sentimenti non è davvero giunto al termine. Nel frattempo, tra rabbia, paura, dubbi e delusioni, continua l’esperienza delle 6 coppie rimaste in gioco. A narrare le vicende dei protagonisti dello show targato Fascino, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della quarta puntata.

Jenny e Tony - LUI voto 3; LEI voto 8

Dopo aver ricevuto una raffica di video di Tony, Jenny sembra avere (per fortuna) acquisito nuove consapevolezze. È a questo punto che il dj siciliano si trova ad un bivio: decidere se stare con lei o continuare per la sua strada, dandola vinta alla sua doppia personalità. La fidanzata sembra avere – finalmente – aperto gli occhi, tanto da essersi avvicinata al single Luigi con cui pare avere una certa complicità. Inevitabile, la dura reazione di Tony; d’altronde, si sa, i torti è sempre meglio farli che riceverli. Non contento, dopo aver visto i video nel pinnettu, Tony continua per la sua strada, rimarcando che è lui “a dover fare una scelta”. Qualcuno gli dica che l’unica a dover prendere una decisione (preferibilmente quella di scappare) è Jenny. Tuttavia, Tony ha fatto presto ad archiviare la preoccupazione, quando si è scatenato nel villaggio dei fidanzati indossando la maglietta con su scritto “A tutto Tony” (e questo la dice già lunga).

Alessia e Lino - LUI voto 2; LEI voto 8

Sin dal giorno zero, Lino si è dimostrato aperto a nuove conoscenze e, in particolare, si è avvicinato alla single Maika come se dall’altra parte del villaggio non ci fosse la sua fidanzata. È per questo che Alessia ha chiesto per ben due volte il falò di confronto che lui, di tutta risposta (e dimostrando “grande interesse”), ha rifiutato. La situazione, però, è decisamente precipitata all’ultimo falò, quando Alessia ha ricevuto una raffica di video in cui il fidanzato, senza problema alcuno – indossando un bel paio di occhiali da sole al chiaro di luna – flirtava con la single Maika. “Accoccolati ad ascoltare il mare” cantava Claudio Baglioni; una frase che Lino ha preso alla lettera dal momento che con la tentatrice ha trascorso ben 30 minuti abbracciato in spiaggia. Non c’è due senza tre e Alessia ci riprova, chiedendo nuovamente un falò di confronto a Lino che ha puntualmente rifiutato. Così, Bisciglia, armato di pazienza, ci ritenta e Lino con “grande coraggio” rifiuta nuovamente, perché “vuole viversi ancora la situazione”, non avendo capito nulla. Tuttavia, nel frattempo, trova il tempo per rilassarsi insieme a Maika (qualcuno gli dica che una volta finito il programma, probabilmente, la tentatrice lo bloccherò anche sui social). E dopo il videomessaggio registrato da Alessia, falò fu. Sarebbe quasi superfluo sottolineare quanto sia stato un incontro fatto di fulmini e saette, in cui il tentativo di arrampicarsi sugli specchi da parte di Lino è stato a tratti imbarazzante; e alla fine, i due sono usciti separati. D’altronde, non poteva accadere diversamente: cara Alessia, hai scansato un fosso, speriamo soltanto non ci ricaschi. Una nota positiva? La solidarietà femminile mostrata dalle compagne di avventura della fidanzata.

Siria e Matteo - LUI voto 8; LEI voto 6

“Che confusione, sarà perché ti amo”. In questa frase si potrebbe racchiudere il rapporto di Siria e Matteo che tra mezze verità, dubbi e incertezze sono arrivati ad un punto cruciale del loro percorso. È proprio Siria ad essere chiamata nel pinnettu dove vede Matteo divertirsi (senza mai mancarle di rispetto, cosa non da poco, considerando il resto del parterre maschile) nel villaggio dei fidanzati; subito dopo, lei decide di confidarsi con le compagne d’avventura, rivelando loro il difficile periodo che ha vissuto quando aveva dei chili di troppo. Al momento del falò, Matteo vede un video in cui la fidanzata piange e rivela le loro problematiche. È ancora presto per dirlo, ma l’impressione è che Siria abbia il desiderio di guardarsi intorno, mentre Matteo è l’unico fidanzato che al momento si sta dimostrando davvero innamorato e, così, passa le giornata ad interrogarsi sul loro rapporto.

Vittoria e Alex - LUI voto 4; LEI voto 6

Noia portami via. Vittoria e Alex stanno insieme da quasi due anni, ma lei si sente poco inclusa nella vita di lui e, per questo, vorrebbe capire se il fidanzato è davvero intenzionato a costruire un futuro insieme. Dall’altro lato, Alex ha accettato di partecipare alla trasmissione per comprendere se Vittoria è la donna della sua vita. Tuttavia, il fidanzato pensa di aver fatto la furbata del secolo, eludendo i microfoni mentre parla con la single Nicole con cui pare avere una certa complicità. “Per toglierle l’ansia”, Bisciglia al falò ha subito mostrato un video a Vittoria in cui ormai la situazione sembra essere irreparabile; insomma, ci manca poco e Alex inizia una relazione con la single Nicole dinanzi alle telecamere. D'altronde, ci sembra proprio il modo "migliore" per capire se Vittoria è davvero la donna della sua vita. Fino a che punto arriveranno?

Gaia e Luca - LUI voto 5; LEI voto 6

Dopo aver assistito alle rivelazioni di Luca, Gaia (per fortuna) sembra aprirsi a nuove conoscenze, in particolare a quella con il single Jakub. È il fidanzato ad essere chiamato nel pinnettu dove vede alcuni video di Gaia sempre più vicina al tentatore; immagini che mandano Luca su tutte le furie (proprio colui che tentava di normalizzare i tradimenti) che arriva addirittura a definirla “sfigata”. È a questo punto che il fidanzato ha deciso di richiedere il falò di confronto immediato dopo aver passato una notte insonne. Che cosa accadrà? Lo scopriremo nella prossima puntata, noi speriamo che Gaia faccia la scelta giusta: quella di farlo attendere ancora un po’.

Martina e Raul - LUI voto 5; LEI voto 5

Colpo di scena. Martina e Raul stanno insieme da dieci mesi, ma lui pare essere troppo geloso ed è per questo che la coppia partecipa a Temptation Island. Una volta arrivati al villaggio, nasce una particolare complicità tra Martina e il single Carlo che manda su tutte le furie Raul. Tuttavia, assistiamo ad un vero e proprio cambiamento di rotta, quando Martina viene chiamata nel pinnettu e vede le immagini del fidanzato insieme alla single Siriana. La domanda adesso sorge spontanea: sarà vero interesse o soltanto una ripicca? Probabilmente, la seconda è l’ipotesi più plausibile, ma video manent e non si può negare la crescente vicinanza tra il fidanzato e la single che per poco non ci è scappato un bacio. Un brutto colpo per Martina che, dal canto suo, prima ha ribadito che il suo comportamento con Carlo non è tanto spinto e poi ha sottolineato che, a parer suo, quello di Raul sia un dispetto.

Al momento le cose certe sono due: Il loro sarà vero amore?

Per il quarto appuntamento con il prime time, il docu-reality ieri sera ha registrato il 31.14% di share.