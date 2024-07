Temptation Island 2024, le pagelle: Martina e le lacrime di coccodrillo, Siria e Matteo amor vincit omnia

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

Anche questa edizione di Temptation Island è giunta al termine. Ieri sera, giovedì 25 luglio, è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata del docu-reality dai sentimenti. Tra rabbia, paura, dubbi e delusioni, anche le ultime 4 coppie rimaste in gioco hanno deciso se proseguire o mettere un punto alle loro storie. A narrare le vicende dei protagonisti dello show targato Fascino, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della quarta puntata.

Jenny e Tony - LUI voto 2; LEI voto 3

Lei scrive a Temptation Island perché Tony non le consente di vivere la sua vita, ma nel frattempo lui va in giro a fare il dj e quando si è conosciuto con Jenny ben tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. Come se non bastasse, a Tony arrivano anche messaggi sul cellulare che “improvvisamente” spariscono. È all’Is Morus Relais che appaiono Dottor Jekyll e Mister Hyde: le sue due personalità di cui Jenny non era a conoscenza. Una scoperta che l’ha resa incredula, facendola sprofondare prima nello sconforto e poi portandola a nuove consapevolezze; prima tra tutte, quella di volersi più bene. Lui, dal canto suo, continua imperterrito ad organizzare party, salvo rendersi conto (l’ultimo giorno) di volerla accanto e di esserne innamorato. Insomma, i due arrivano al falò, dopo la ricerca del salvagente da parte di Tony. Così, abbiamo assistito ad un falò all’insegna delle scuse e delle promesse da parti di lui, con una Jenny inizialmente ferma sulla sua posizione e poi, pronta a dare una seconda possibilità al fidanzato. È per questo che alla fine i due escono insieme. Che dire: chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Siria e Matteo - LUI voto 10; LEI voto 10

Love is in the air. Lei si sente rinata dopo un grande cambiamento fisico che l’ha portata a perdere 85 chili; lui, è convinto che nel loro rapporto vada tutto bene. L’intenzione di Siria è quella di capire se i suoi cambiamenti abbiano inciso o meno nella coppia. È proprio Matteo a scoprire in questa esperienza che Siria sente “di meritare più attenzione e più complimenti”. Parole che lo hanno ferito, mentre lei rivendica a gran voce di sentirsi trascurata. Così, il fidanzato decide di aprirsi completamente rivelando di aver avuto delle mancanze nei confronti di Siria perché quando era piccolo ha subito del bullismo ed è anche stato lasciato dalla sua ex perché troppo dolce. Le parole e le confessioni di Matteo hanno toccato il cuore di tutti e nel falò di confronto anche quello della fidanzata. Ringraziamo la coppia per aver dimostrato cosa significhi l’amore vero: il sentimento in cui le parole d’ordine sono rispetto e sincerità. Noi siamo certi che a loro questa esperienza abbia fatto bene e ne siano usciti più forti di prima avendo tirato fuori le loro debolezze. Ad maiora.

Vittoria e Alex - LUI voto 4; LEI voto 4

Vittoria arriva a Temptation Island perché vorrebbe una storia più stabile; Alex, invece, vorrebbe capire se la loro relazione possa avere un futuro. Una volta messo piede all’Is Morus Relais, il fidanzato inizia a dare un senso alla sua partecipazione al programma (fino a quel momento nessuno si era accorto della sua esistenza) quando si avvicina alla single Nicole. Se, però, in un primo momento Vittoria reagisce male, archiviata la sofferenza, si getta tra le braccia del single Simone. Una decisione che non ha soltanto il sapore di vendetta nei confronti di Alex. È a questo punto che il fidanzato richiede il falò di confronto anticipato che Vittoria ha accettato, non prima, però, di aver spiegato al tentatore di volerlo vivere fuori, lasciandosi andare ad un lungo bacio con tanto di applausi delle compagne di avventura di sottofondo. Ritrovatisi faccia a faccia (anche se ci è voluto un po’ prima che Alex guardasse negli occhi Vittoria), lui ha provato a giustificare i suoi comportamenti parlando di attrazione mentale, mentre lei lo ha affrontato (per fortuna) a muso duro. Come previsto, i due hanno lasciato il programma separati, ma Vittoria ha trovato nuove consapevolezze decidendo di uscire con il single Simone. Insomma, la coppia meno coppia di questa edizione.

Martina e Raul - LUI voto 2; LEI voto 7

Martina e Raul ci riprovano dopo essersi lasciati per la troppa gelosia di lui; è per questo che partecipano a Temptation Island, dove lei – proprio per dimostrare che la gelosia del fidanzato è infondata – approfondisce la conoscenza con il single Carlo. Dopo lacrime, fulmini e saette, Raul si avvicina per evidente sete di vendetta alla single Siriana, mentre Martina, sempre più convinta dei suoi fatti, ha sempre più complicità con il tentatore. È Raul ad essere chiamato nel pinnettu non una, non due, ma ben tre volte, per assistere allo scambio infinito di coccole tra la fidanzata e Carlo. C’è poco da dire: fino a quando Carlo ha mantenuto le distanze, Martina non è andata oltre, ma alla prima apertura del single, il risultato è stato inevitabile. È tempo di falò per la coppia che dopo un duro faccia a faccia, decide di uscire separata. Inutile dire quanto la decisione sia dipesa da Martina.

È stata proprio lei, infatti, a trovare il coraggio (tra le) di mettere fine alla loro relazione, nonostante Raul le avesse dettoguardandola negli occhi.

Per il sesto e ultimo appuntamento con il prime time, il docu-reality ieri sera ha registrato il 31,82% di share.