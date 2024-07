Temptation Island 2024, le pagelle: Tony e Lino incommentabili, la consapevolezza di Jenny

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 11 luglio, la terza puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto tantissimi colpi di scena. Tra rabbia, paura, dubbi e delusioni, continua il viaggio dei sentimenti delle 6 coppie rimaste in gioco. A narrare le vicende dei protagonisti dello show targato Fascino, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della terza puntata.

Jenny e Tony - LUI voto 2; LEI voto 8

Lei partecipa a Temptation Island per capire se può fidarsi di lui, ma arrivata all’Is Morus Relais, scopre che Tony aveva una doppia vita. La confessione di “Mister Hyde” spiazza completamente Jenny che nei giorni a seguire vede il fidanzato divertirsi come se non ci fosse un domani. Inaspettatamente è Tony ad essere chiamato nel pinnettu per vedere delle immagini che sembrano turbarlo. Jenny, infatti, pare avere acquisito delle nuove consapevolezze sul suo comportamento e su cosa vorrebbe nella sua vita; così, rivendica (giustamente e per fortuna) la sua libertà, mentre Tony le vorrebbe impedire di vestirsi come vuole “per proteggerla da certi elementi”. Come se non bastasse, lamenta di essere dipinto come “un troglodita”, ed effettivamente come darle torto? Archiviata la questione outfit, il gatto e la volpe (naturalmente Tony e il compagno d’avventure Lino) partono per una gita in barca insieme ad alcune single – scelte accuratamente da loro – con cui brindano “alle donne, alle feste, alle barche e alla bella vita”. Un consiglio? Cara Jenny scappa finchè sei in tempo.

Alessia e Lino - LUI voto 3; LEI voto 7

Ci risiamo. Per ben due volte, Alessia ha chiesto un falò di confronto anticipato al fidanzato Lino che, senza problema alcuno, ha puntualmente disertato. Il motivo? Probabilmente era troppo impegnato ad avvicinarsi alle single Maika. Alessia viene chiamata nel pinnettu per vedere dei nuovi video del fidanzato che, addirittura, cerca di spronare la tentatrice a lasciarsi andare di più, come se dall’altra parte del villaggio non ci fosse nessuno. Poi il colpo di scena: Lino discute animatamente con Maika che in due parole lo mette a tacere: “fidanzato con un’altra con l’amante dentro il villaggio”. Insomma, una situazione che diventa irreparabile quando Lino la porta in spiaggia. A questo punto non ci resta altro che aspettare la prossima puntata per scoprire se Alessia chiederà o meno il falò di confronto. Noi ci auguriamo di sì, esattamente come ci auguriamo che Lino venga rispedito a casa in quattro e quattr’otto (naturalmente senza la fidanzata).

Siria e Matteo - LUI voto 7; LEI voto 5

Tra un cambiamento e un altro, Siria vorrebbe capire se prova ancora gli stessi sentimenti per Matteo; lui, nel frattempo, cade dal pero prima di lasciarsi andare ad un lungo sfogo, in cui ha rivelato quali sono le sue fragilità e ciò che lo ha portato ad essere algido. Rientrato nel villaggio, il fidanzato riflette sulla propria relazione, mentre Siria si diverte insieme ai single e alle compagne d’avventura e inizia a legarsi al tentatore Simone. Ma non è finita perché al falò, il fidanzato ascolta ancora una volta le motivazioni che hanno portato la sua ragazza a partecipare al programma. Così, mostra tutta la sua delusione e la sua rabbia. D’altronde, sarebbe bastato soltanto essere più sinceri prima di partire per quest’avventura e forse Matteo non avrebbe provato così tanta delusione, scoprendo in un docu-reality i dubbi di Siria rispetto ai propri sentimenti.

Vittoria e Alex - LUI voto 5; LEI voto 6

Vittoria e Alex stanno insieme da quasi due anni, ma lei si sente poco inclusa nella vita di lui e, per questo, vorrebbe capire se il fidanzato è davvero intenzionato a costruire un futuro insieme. Dall’altro lato, Alex ha accettato di partecipare alla trasmissione per comprendere se Vittoria è la donna della sua vita. Se da una parte, però, Vittoria sembra intenzionata a ricostruire il rapporto con il suo Alex, lui, è sempre più vicino alla single Nicole. È per questo che la fidanzata – tra le lacrime – vorrebbe un immediato falò di confronto con il fidanzato. Restiamo in attesa di scoprire che cosa accadrà alla coppia più noiosa di questa edizione.

Gaia e Luca - LUI voto 3; LEI voto 7

Gaia è arrivata a Temptation Island sapendo di essere stata tradita per ben tre volte da Luca, una volta approdata in Sardegna, scopre che i tradimenti sono ben di più. Poi, al falò, assiste anche agli "insegnamenti di vita" di Luca (in compagnia di una single) in cui cerca di normalizzare il tradimento. Per fortuna, Gaia sembra aprirsi a nuove conoscenze, in particolare a quella con il single Jakub. La cosa più “divertente” è che il suo fidanzato dall’alto della sua “innocenza” tuona: “È proprio quello che non doveva fare” prima di promettere che adesso si accenderà “il demone” (che paura). Cara Gaia, soltanto un piccolo appunto: potevi pensarci prima. Chi la fa l’aspetti.

Martina e Raul - LUI voto 6; LEI voto 5

Martina e Raul stanno insieme da dieci mesi, ma lui pare essere troppo geloso ed è per questo che la coppia partecipa a Temptation Island. Una volta arrivati al villaggio, nasce una particolare complicità tra Martina e il single Carlo che manda su tutte le furie Raul. È ancora tempo di pinnettu per il fidanzato che viene convocato per vedere dei video di Martina che si diverte trascorrendo del tempo con il tentatore. Inutile dire quanto in un battibaleno fulmini e saette abbiano preso il sopravvento all’Is Morus Relasis. Ma siamo soltanto all’inizio. È al falò di confronto che il giovane romano si infastidisce ancora di più dinanzi alle immagini della fidanzata che sembra essere interessata a Carlo. L’impressione, infatti, è che a Martina il single interessi (e non poco).

Per il terzo appuntamento con il prime time, il docu-reality ieri sera ha registrato il 31% di share.