Temptation Island 2025, le pagelle: Antonio e il gazebo salvo, l’emozione di Sarah e Valerio

È andata in onda ieri sera, martedì 29 luglio, la sesta puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle coppie approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Antonio e Valentina hanno deciso di uscire insieme dal programma con tanto di proposta di matrimonio; Valerio e Sarah, invece, tra le lacrime, hanno messo un punto alla loro storia. A raccontare l’evoluzione del percorso dei protagonisti, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della sesta puntata.

Le coppie di Temptation Island

Valentina e Antonio – LUI voto 7; LEI voto 7

Valentina scrive a Temptation Island perché non ha più fiducia in Antonio che, dal canto suo, è convinto che alla fine di questa esperienza il loro rapporto sarà più forte di prima. Peccato, però, che arrivati nel villaggio, lui rivela di essere “debole” di fronte alla carne e lei si lascia andare ad alcune confessioni che lo mandano su tutte le furie. Nulla, però, lo manda in tilt come il Napoli e la Tribuna Posillipo tanto da richiedere – per l’ennesima volta - un falò di confronto immediato. Una richiesta che, esattamente come le altre, decade il giorno dopo; questa volta però con un bel colpo di scena: Antonio decide di fare uno scherzo a Valentina per vendetta. Così, finge di essere innamorato di una tentatrice. Inevitabile, dunque, la reazione della fidanzata che “dopo aver sentito con i suoi occhi” chiede immediatamente di incontrarlo. È proprio lì che Antonio sorprende tutti, chiedendo a Valentina di sposarlo. Chi lo avrebbe mai detto? Probabilmente, nessuno; ma onore al merito e, alla fine ad Antonio va il titolo di romanticone di questa edizione. Adesso abbiamo una sola certezza: il gazebo è salvo.

Maria Concetta e Angelo – LUI voto 3; LEI voto 6

Ormai noti ai più come la coppia del test dello scotch (l’infallibile tecnica che Maria Concetta attua quando va a casa del fidanzato per capire se nel letto prima di lei c’è stata un’altra donna), Maria Concetta e Angelo hanno evidenti problemi di fiducia. Arrivati nel villaggio, lei scopre che Angelo ha ricevuto messaggi da altre ragazze; il fidanzato, dal canto suo, rivela di non sopportare la gelosia della fidanzata. Una gelosia che forse non è infondata considerando che il suo Angelo non si è trattenuto dal flirtare con la single Marianna. Scaltro come pochi, però, Angelo pensa bene di far buon viso a cattivo gioco: dinanzi alle telecamere finge di pensare alla fidanzata, ma appena crede di non essere ripreso, propone alla single di vedersi fuori dal programma. A smascherarlo proprio la tentatrice, rivelandolo al resto del gruppo nel villaggio. Quanta furbizia.

Sarah e Valerio – LUI voto 8; LEI voto 8

Inversione di rotta nel rapporto tra Sarah e Valerio: è lui a non fidarsi di lei e per questo scrivono a Temptation Island. Arrivati al villaggio, il fidanzato scopre di altre conoscenze della sua lei con altri ragazzi. Come se non bastasse, Sarah si avvicina al single Salvatore. Poi, il cambiamento di rotta: è Valerio che inizia ad avere una forte complicità con la single Ary, sino a scambiarsi un bacio al chiaro di luna. È per questo che il fidanzato chiede immediatamente un falò di confronto a Sarah: è convinto di essere arrivato ad una conclusione e vuole che la fidanzata scopra del bacio dinanzi a lui. Una volta ritrovatisi uno dinanzi all’altro, l’emozione ha preso il sopravvento: tra le lacrime, Valerio ha deciso di uscire da solo dal programma, consapevole di non avere più lo stesso sentimento per Sarah. Che dire, forse avrebbe potuto evitare di baciare un’altra, pur sapendo che dall’altro lato c’era la fidanzata, però, Valerio è stato sincero e questo si è percepito.

Non è un caso che la fidanzata anche di fronte ad un tradimento gli abbia detto: “Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più”. Un confronto, forte e tra i più emozionanti della storia del programma.

Per il sesto appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 30.2% di share.