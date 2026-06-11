Temptation Island 2026, tutto sulla nuova edizione: quando inizia, le coppie e dove è stato girato

Il programma più atteso del palinsesto estivo di Canale 5 sta per tornare. L’edizione 2026 di Temptation Island è in fase di registrazione e le nuove puntate andranno in onda entro la fine di giugno. Alla guida del viaggio nei sentimenti ci sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia giunto alla sua tredicesima conduzione. Una garanzia per Mediaset e per i telespettatori che sono pronti a conoscere le coppie in gioco e a seguire gli intrecci delle loro storie.

Quando inizia

La messa in onda della prima puntata era prevista per inizio luglio, ma la direzione di rete ha scelto di anticipare l’inizio di Temptation Island a mercoledì 24 giugno. Il motivo è ovvio: il format è uno dei titoli più forti dell’estate di Canale 5. Secondo quanto riferito da Trash Italiano l’edizione 2026 sarà composta da sei puntate, che andranno in onda il mercoledì: le prime tre dovrebbero essere trasmesse il 24 giugno, il 1° luglio e l'8 luglio, mentre le restanti sarebbero previste per il 13, il 20 e il 27 luglio. Una strategia precisa messa in atto da Mediaset, tenendo conto dei Mondiali e delle partite che Rai1 trasmetterà con grande seguito di pubblico.

Le coppie

In gioco ci saranno sei coppie, tre delle quali sono già state svelate sui canali social network. La prima è composta da Gabriele e Sara, insieme da sei anni e mezzo. A contattare la produzione è stato Gabriele, 25 anni, convinto che la relazione con Sara stia attraversando un momento particolarmente difficile. Nel video di presentazione, il giovane descrive un rapporto segnato da continui alti e bassi: "In questi sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quante volte voleva". La seconda coppia annunciata è quella formata da Francesca e Danilo, legati da due anni. A scrivere al programma è stata Francesca, che ammette di aver perso la fiducia nel compagno. Nel video di presentazione spiega infatti: "Penso che mi dica tante balle". La terza coppia è composta da Sabrina e Giovanni, legati da sei anni. La lunga relazione e la convivenza non sono bastate a dissipare i dubbi di Giovanni, che ha deciso di rivolgersi a Temptation Island. Nel video di presentazione spiega: "Non so se Sabrina mi ami ancora, mi ha chiesto delle pause". Le ultime tre coppie saranno svelate nei prossimi giorni.

La location

La troupe e i protagonisti di Temptation Island 2026 si sono già spostati in Calabria dove, dallo scorso anno, si effettuano le registrazioni del reality. Dopo le edizioni girate in Sardegna, nella storica location Is Morus Relais, dalla scorsa stagione la produzione di Temptation Island ha trasferito il set in Calabria. Anche quest'anno il programma sarà ospitato dal Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. La struttura è ormai diventata la cornice del reality: spiaggia, villaggi separati, falò e pinnettu faranno da sfondo al percorso delle coppie.

Il format e le novità

Cambia l'ambientazione, ma resta invariato il meccanismo del programma, che mette alla prova i sentimenti dei protagonisti lontano dalla quotidianità e a contatto con nuove

tentazioni. La formula è nota: coppie in crisi, villaggi separati, tentatori e tentatrici, video nel pinnettu e falò di confronto. A rimanere un’incognita saranno le reazioni dei protagonisti del format e le scelte finali.