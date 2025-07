Temptation Island: chi è Flavio Ubirti, il tentatore più votato (che ha già puntato Denise)  

La nuova edizione di Temptation Island ha appena preso il via su Canale 5 e uno dei tentatori ha già attirato l'attenzione del pubblico nel primo episodio, andato in onda ieri sera in prima serata. Si tratta di Flavio Ubirti, calciatore attualmente nella rosa del Baldaccio Bruni Calcio, che ha giocato anche per la maglia dell'Arezzo e del Cannara, ma, soprattutto, per quella della Nazionale Under 17. Sebbene la professione principale sia proprio quella di calciatore, Ubirti ha anche una carriera da modello, per la quale, secondo quanto riporta Sky TG24, è seguito dall'agenzia Alex Model. Originario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Flavio Ubirti è diventato subito uno dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, diventando il "preferito" di quasi tutte le fidanzate arrivate a mettere alla prova il proprio rapporto.

Classe 2001, con un profilo social che lo vede protagonista di scatti di moda in cui mette in mostra il proprio aspetto fisico, secondo alcuni Flavio Ubirti è già pronto a proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo e c'è già chi prevede per lui un trono da Maria De Filippi e il suo Uomini e donne. In effetti, con il suo metro e ottantacinque di altezza e il fisico palestrato tipico di uno sportivo che si allena costantemente, Flavio Ubirti avrebbe il canonico physique du role per avere una carriera di successo nel mondo della moda e dello spettacolo italiano. Tutto, naturalmente, dipendenrà anche dal percorso che farà all'interno di Temptation Island.

Il successo ottenuto nella prima puntata della nuova edizione di Temptation Island è evidenziato anche dalla crescita esponenziale dei suoi followers sul suo account Instagram, che sono passati da poco più di ottomila a più di trentacinquemila e che sono destinati ad aumentare nel corso delle prossime ore. Flavio è stato il tentatore scelto da Maria Concetta, che è stata chiamata per prima a fare la scelta, eliminando così il tentatore dal "mercato". Altre fidanzate, tra cui Denise e Valentina, non hanno potuto fare altro che apprezzare l'aspetto fisico e il bel viso del ragazzo, senza però avere l'occasione di passare del tempo con lui e dovendo optare per altri tentatori.

Tuttavia, proprio per Denise c'è ancora speranza. Infatti, durante la prima serata, il presentatore Filippo Bisciglia ha chiesto a Flavio quale fidanzata avesse suscitato maggiormente il suo interesse e la sua curiosità. E il calciatore e modello ha fatto subito il nome di Denise, la guardia giurata di 36 anni che partecipa al reality show insieme al fidanzato Marco, di cinque anni più giovane. Denise ha voluto prendere parte a Temptation Island per mettere alla prova la lealtà e la fedeltà del compagno, soprattutto alla luce di un tradimento avvenuto tre anni fa e appena scoperto.

Sebbene Marco continui ad affermare di essere ormai un altro uomo, Denise sente di non poter avere più fiducia in lui. Possibile che proprio Flavio la aiuti a fare luce sui suoi sentimenti nel corso delle prossime puntate.