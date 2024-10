Temptation Island: cosa aspettarsi dalla quarta puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è pronto per la quarta attesissima puntata di Temptation Island. Questa sera, martedì 1 ottobre, a partire dalle 21:20 su Canale 5, andrà in onda il quarto appuntamento dell’ormai noto viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo i clamorosi sviluppi dell'ultima puntata, in cui Valerio ha chiesto il falò di confronto anticipato a Diandra, il docu-reality torna per tenerci nuovamente incollati allo schermo. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Nella quarta puntata scopriremo se Diandra avrà accettato o meno il falò di confronto anticipato voluto fortemente da Valerio. L’imprenditrice di origini romane non ha alcuna intenzione di lasciare la capitale per trasferirsi a Brindisi, dove, invece, vorrebbe andare a vivere il fidanzato. Nell’ultima puntata, inoltre, Diandra ha confessato che forse potrebbe stare bene anche senza il suo compagno. Un’affermazione che ha spinto Valerio a richiedere il falò di confronto immediato. Cosa avrà deciso di fare Diandra?

Problemi in vista anche per Alfred e Anna, ormai arrivati ad un punto di non ritorno: lui è sempre più vicino alla single Sofia; in un video delle anticipazioni diffuse direttamente dalla trasmissione la si vede richiedere un falò di confronto immediato. Chissà cosa avrà visto nel pinnettu. La situazione non è rosea nemmeno per Alfonso e Federica, soprattutto dopo che lei ha deciso di andare a fare shopping con uno dei single, scatenando la gelosia del fidanzato. E ancora, anche Titty e Antonio sembrano sempre più lontani, mentre lui continua a mostrarsi interessato alla tentatrice Saretta. Così, come Giulia e Mirco che continuano a non capirsi. Infine, Millie, delusa dal fidanzato Michele, potrebbe lasciarsi andare con il single Alex, provocando una dura reazione da parte del compagno. Chissà se anche per loro si preannuncia un un falò di confronto anticipato.

Le coppie di Temptation Island

Sei le coppie protagoniste rimaste in gioco. Diandra e Valerio che, dopo sette anni, devono prendere una decisione importante sul loro futuro: rimanere nella capitale (come vorrebbe lei) oppure trasferirsi a Brindisi (come vorrebbe lui). Titty che non si fida di Antonio, ma ad aprile lui ha chiesto di sposarla. Mirco e Giulia, invece, sembrano litigare costantemente.

Sarà ancora amore? E ancora, Anna ha scoperto un tradimento del fidanzato

che è consapevole delle criticità del loro rapporto. Infine, ci sono: lei è stanca di non potere vivere la sua vita liberamente, lui, dal canto suo, non si fida.