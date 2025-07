Temptation Island: cosa aspettarsi dalla seconda puntata

Dopo lo scoppiettante esordio della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, giovedì 10 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la scorsa puntata in cui non sono di certo mancati i colpi di scena, il docu-reality è pronto a tornare e a tenerci con il fiato sospeso. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, tornerà Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Come ormai è noto, sono in sette le coppie che vivranno separate nel resort Calalandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, in Calabria, per ben 21 giorni. A tenere loro compagnia gli immancabili tentatori e tentatrici (13 nel villaggio delle ragazze e 13 in quello dei ragazzi). Riflettori puntati sulla coppia di Alessio e Sonia, che hanno già guadagnato il titolo di coppia più discussa e chiacchierata di questa edizione. Proprio al termine della prima puntata del docu-reality, andato in onda giovedì scorso 3 luglio, infatti, abbiamo visto Sonia rientrare in gioco in veste di “consigliera” e Alessio abbandonare il villaggio, dopo aver rifiutato la richiesta del falò di confronto anticipato della compagna. I due hanno confessato di aver partecipato a Temptation Island perché definiscono il loro rapporto “turbolento”.

Tuttavia, appena arrivati al resort, Alessio si è lasciato andare a delle affermazioni che non hanno fatto piacere a Sonia; per questo, lei ha immediatamente richiesto il falò di confronto anticipato. Il fidanzato, infatti, ha svelato di aver sognato di fare l’amore con altre donne e, come se non bastasse, ha rivelato di aver chiesto a Sonia di sposarlo “per gratitudine”. Per sua stessa ammissione Sonia l’avrebbe aiutato a realizzare i suoi obiettivi, diventare avvocato. Così, dinanzi a tali rivelazioni, la fidanzata ha immediatamente chiesto il falò di confronto e lui, dal canto suo, ha declinato l’invito. Nonostante ciò, a Sonia è stato concesso di rimanere nel villaggio delle fidanzate; diverso, è stato per Alessio che ha dovuto lasciare il villaggio dei fidanzati. Tutto, però, sembrerebbe ancora da decidere perché al termine della prima puntata della trasmissione, il padrone di casa, Filippo Bisciglia ha anticipato che nella loro storia ci saranno ancora dei colpi di scena. E ancora, stando alle anticipazioni rilasciate direttamente dai profili social della trasmissione, anche per un’altra coppia ci sarà “una comunicazione importante”. Di chi si tratta? Chissà, invece, cosa sarà accaduto ad Antonio che, dopo aver quasi richiesto un falò di confronto immediato alla fidanzata Valentina nella scorsa puntata, lo si vede molto arrabbiato urlare: “Ero io il problema”. Cosa avrà visto?

Le coppie di Temptation Island

Sette le coppie protagoniste che ci terranno compagnia. Alessio e Sonia descrivono il loro legame come turbolento. Antonio, invece, ha già tradito Valentina in passato: tra loro sarà ancora amore o è ormai troppo tardi? Simone e Sonia stanno vivendo un momento delicato, mentre Maria Concetta fatica a fidarsi di Angelo. Valerio, dal canto suo, ha scoperto due chat della fidanzata Sarah con altri uomini.

Denise ha recentemente saputo di un

tradimento del compagnorisalente a tre anni fa. Infine,affrontano una relazione a distanza: lei sogna la convivenza, ma lui è pronto a fare questo passo?