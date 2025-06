Temptation Island, l’indiscrezione clamorosa di Bisciglia: cosa succederà

Si preannuncia un'edizione molto scoppiettante: Temptation Island sta per tornare in tv con la prima puntata prevista per giovedì 3 luglio su Canale 5 e il nuovo viaggio nei sentimenti di sette coppie che metteranno in prova il loro amore rimanendo separati in due diversi villaggi per alcune settimane cercando di resistere agli assalti di tentatori e tentatrici. Stavolta, però, il pubblico assisterà a qualcosa mai accaduto nelle precedenti edizioni come ha spoilerato il conduttore, Filippo Bisciglia.

Cosa vedremo a Temptation Island

Nel corso di un'intervista rilasciata a "Tv, Sorrisi e Canzoni", il popolare volto del programma ha dichiarato qualcosa di inedito. " C'è una cosa che mi ha molto colpito e presumo si vedrà verso la fine . A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa ". L'affermazione del conduttore navigato e che ne ha viste di tutti i colori ha subito scatenato i social con migliaia di utenti a provare a ipotizzare cosa possa essere accaduto. " Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio... ", ha aggiunto Bisciglia.

Le novità del reality 2025

Dopo tanti anni in Sardegna (dove sono state girate ben 11 edizioni), la popolare trasmissione è stata registrata al Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria, provincia di Catanzaro. " Il mare è bello e il villaggio tutto nuovo ", ha aggiunto il conduttore, spiegando anche che la struttura è rimasta identica ma con alcune piscine bellissime da cui si vedrà il mare. Rispetto alle passate edizioni, invece, è aumentata la distanza tra i due villaggi e il famoso "pinnettu" è stato ribattezzato ne "il capanno".

È rimasto uguale anche il "falò" dove uomini e donne si ritroveranno da soli e con i propri compagni di viaggio quando si vedranno i video che riguardano i propri partner. Alla domanda sul perché determinate coppie abbiano contattato il programma per mettere alla prova il loro amore, Bisciglia ha risposto che le motivazioni sono le medesime delle altre edizioni. " Temptation funziona perché le persone rivedono in loro quello che stanno vivendo, hanno vissuto o purtroppo potrebbero vivere ".

Infine, il conduttore ha spoilerato anche le differenze personali vissute rispetto alle precedenti edizioni per quanto riguarda eventuali altri colpi di scena diversi da quello appena narrato.

Questa volta mi è andata bene, non sono mai entrato in scena sconvolto e spettinato alle due di notte come accaduto in passato

"Tribolo sempre, non c'è un anno tranquillo anche perché, se no, non ci sarebbero motivazioni importanti" aggiungendo di aver fatto più "alzatacce pomeridiane". "".