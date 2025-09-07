Temptation Island torna su Canale 5: data ufficiale, anticipazioni, coppie e colpi di scena

Una data da segnare per tutti gli appassionati dei "sentimental reality": lunedì 15 settembre 2025, alle 21:20 su Canale 5, va in onda lo speciale “Temptation Island e poi… e poi…”, lo spin-off che aggiornerà i fan sulle sorti delle coppie protagoniste dell’ultima edizione estiva.

Dopo aver registrato ascolti record con oltre il 40% di share, Temptation Island 2025 è pronto a chiudere il cerchio con uno speciale attesissimo, carico di colpi di scena, nuove rivelazioni e momenti inediti.

Cosa vedremo nello speciale

Lo speciale, girato nello studio di Uomini e Donne, porterà indietro nel tempo e ci svelerà cosa è successo un mese dopo la fine del programma. I fan potranno finalmente scoprire: Chi è rimasto insieme, chi si è lasciato definitivamente, quali nuove relazioni sono nate e se ci saranno ritorni di fiamma o nuove rotture

Tra i momenti più attesi, ci sarà l’aggiornamento su Sonia B. e Simone, protagonisti di una delle storie più seguite, che hanno annunciato una gravidanza a sorpresa.

Le coppie protagoniste: chi torna nello speciale

Ecco l’elenco completo delle coppie che rivedremo nello speciale:

Alessio e Sonia M.

Antonio e Valentina

Rosario e Lucia

Angelo e Maria Concetta

Valerio e Sarah

Simone e Sonia B.

Denise e Alessio

Le storie più attese:

Rosario e Lucia: sono tornati insieme o si sono detti addio per sempre?

sono tornati insieme o si sono detti addio per sempre? Sonia B. e Simone : aggiornamenti sullo stato della gravidanza e la loro relazione

: aggiornamenti sullo stato della gravidanza e la loro relazione Valerio e Ary: la relazione con la tentatrice è proseguita?

la relazione con la tentatrice è proseguita? Valentina e Antonio: ci sarà un matrimonio in arrivo o una rottura definitiva?

Social in silenzio: un dettaglio che fa riflettere

Un elemento che ha aumentato l'hype tra i fan è stato il totale silenzio social da parte dei protagonisti. Nessuno ha pubblicato aggiornamenti, storie o commenti dopo la fine del programma, lasciando intendere che qualcosa di grosso bolle in pentola.

Questo silenzio, quasi “strategico”, sembra preludere a sorprese e rivelazioni clamorose che verranno mostrate solo durante lo speciale.

Intrecci con Uomini e Donne

Come se non bastasse, lo speciale si intreccia con un altro storico programma di Maria De Filippi: Uomini & Donne. Il single Flavio Ubirti, tra i più chiacchierati del villaggio delle tentazioni, farà il suo debutto come nuovo tronista, collegando così due dei reality più amati dal pubblico.

Cosa aspettarsi: anticipazioni e colpi di scena

Lo speciale di settembre non sarà una semplice replica.

Oltre agli aggiornamenti, ci saranno: scene inedite mai andate in onda, rivelazioni esclusive, nuovi sviluppi sentimentali, tensioni e decisioni definitive. Un’occasione unica per scoprire tutto ciò che non è stato mostrato nella versione estiva e per capire come sile relazioni più chiacchierate dell’estate.