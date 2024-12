Teo Mammuccari imbelvito scappa dalle domande che scorticano

Ascolta ora 00:00 00:00

Pare che Mammuccari Teo imbelvito sia fuggito dopo minuti cinque dallo studio dove Fagnani Francesca lo interrogava, sorry lo intervistava nel popolare show Belve. Pare che l’attorpresentatore non abbia digerito le domande da repertorio che spiegano anche il titolo del programma e dunque abbia scelto di interrompere il colloquio. La conduttrice non ha fatto un plissè, con quella faccia può dire e fare quello che vuole, crede di essere la Lucarelli ma è soltanto la Fagnani e ce ne vuole. Ma il Mammuccari non faccia tanto il furbo, lui ha la stessa pelle della belva, provoca, insinua, bluffa, nel caso l’unione davanti alle telecamere non fa la coppia ma è scoppiata. Il nuovo format televisivo, tipo Iene a scendere, di aggredire l’ospite con una serie di domande a scorticare la pelle piace alla gente che di questo abbisogna, scovare nella vita privata, sapere se uno si fa le canne, se un’altra assume sostanze e ancora che tipo di relazione orizzontale ha avuto con questa o con quello. Roba sopraffina da far impallidire Enzo Biagi o Sergio Zavoli che non avevano capito nulla di giornalismo e di televisione. Ma quella era un’altra epoca, da vecchi tromboni, tivvù edulcorata, senza il sangue. Questa sì che è televisione vera, mica genuflessa ai potenti, basta una sedia, basta una bella donna con i boccoli e la dizione risciacquata nel Tevere, basta un o una ospite che ci sta ci stia et voilà les jeux sont faits. Parlano di me sono popolare, diceva Ernesto Guevara.

Risulta, tra mille onori, che Fagnani Francesca abbia conseguito, oltre alla laurea anche un dottorato di ricerca in filologia dantesca. Come scrisse l’Alighieri nel Canto III dell’Inferno.”..non ragioniam di lor ma guarda e passa..”. Ad un altro canale.