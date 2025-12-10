Terremoto a Ballando, lo scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: "Trattata come carne da macello"

Di nuovo bufera a Ballando con le stelle; questa volta al centro della polemica ci sono Nancy Brilli, ex concorrente dello show, e la "tribuna del popolo" Rossella Erra. Le due hanno dato vita a una querelle subito dopo il termine della prima semifinale che si è tenuta lo scorso sabato 6 dicembre. Il problema, ovviamente, è stato l'eliminazione dell'attrice, cosa che ha fatto infuriare la diretta interessata, ma anche molti spettatori che si sono sfogati sui social.

A quanto pare, poche ore prima dalla sua eliminazione, Nancy Brilli ha deciso di sfogarsi proprio sui social network, raccontando ai suoi fan diversi retroscena che sono avvenuti durante la fortunata trasmissione in onda su Rai1. Brilli ha puntato il dito contro Rossella Erra, che ha deciso di assegnare la metà del tesoretto alla signora Coriandoli, decretando così la conseguente esclusione dell'attrice. Allo spareggio, infatti, sono arrivati Francesca Fialdini, Paolo Belli e la signora Coriandoli. Nancy Brilli, in sostanza, è stata esclusa, pur avendo riscosso grande consenso da parte del pubblico e dalla stessa giuria.

"Il primissimo giorno avevano detto: 'Ti è chiaro, no, che non è una gara di ballo?'. E infatti avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sennò sembrava 'che me lo fossi portato da casa, tanto è buono. Bisogna fare un percorso'. E poi: 'Tu farai il viaggio dell'eroe'. Lo hanno detto a tutti, però. Si sa: l'eroe vince, cade, si rialza, subisce le angherie dei cattivi, affronta tradimenti, viene sacrificato per altri calcoli. Combatte fino all'ultimo ma poi muore. Con onore, ma quello, fa", ha dichiarato Nancy Brilli sui social, lasciandosi andare a un lungo sfogo. " Sono i generali, nelle retrovie, al sicuro, come in tutte le guerre, a decidere le strategie. Accetto il gioco, va bene così. Mi sono divertita? Assai. Ho capito perché sono stata corteggiata così assiduamente per poi essere trattata in un modo tanto opinabile? No. Sensazione di essere carne da macello? Un po' si. Figli e figliastri? Decisamente sì. Ho imparato una cosa nuova, e questo è più di tanto. Soprattutto, sono entusiasta dell'affetto del pubblico. Ehi, gente, grazie. Il vostro affetto è qui con me, mi sostiene e mi placa. Ora riposo, e domani è un altro giorno. Un giorno bellissimo ", ha concluso.

Sui social molti utenti hanno subito risposto, prendendo le parti della concorrente eliminata. "Le bellissime trattate ingiustamente" , ha commentato un utente, riferendosi non solo alla Brilli, ma anche a Marcella Bella.

Non si è fatta attendere la risposta di Rossella Erra. Ospite a La volta buona, la "tribuna del popolo" ha dichiarato: "Ho fatto una scelta di cuore, avrei potuto dare il tesoretto a Beppe Convertini o alla Signora Coriandoli. Ho scelto di darlo alla Signora Coriandoli. A chi dovevo darlo, secondo Nancy Brilli? Potevo darlo a chiunque e sarebbe stato un problema. Mi sono beccata gli insulti per tutto il weekend e Nancy Brilli li sta condividendo.

Dopo tutto l'odio che mi sta facendo buttare addosso, a maggior ragione confermo la mia decisione. Il tesoretto viene assegnato a sentimento, non c'è un manuale. Ballando con le stelle è un gioco, ma tutti si sentono maestri".