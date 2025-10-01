Caso Marcella Bella, parlano i giudici dopo le accuse di sessismo

Chi si aspettava che all'indomani della prima puntata di Ballando con le stelle si parlasse solo del ritorno in tv di Barbara D'Urso si sbagliava di grosso. A tenere banco è la polemica esplosa attorno a Marcella Bella, che dopo l'esibizione in pista è stata vittima di commenti volgari e doppi sensi sgradevoli da parte dei giudici del programma. Alla rabbia del pubblico, che ha giudicato di cattivo gusto i giudizi della storica giuria di Ballando, si è aggiunta la presa di posizione della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, che ha definito " sessisti, squallidi e mortificanti" i commenti dei giudici. E il caso si è ufficialmente aperto.

Attraverso le pagine del Corriere Milly Carlucci ha voluto smorzare i toni della polemica, dicendosi sorpresa di tanto clamore: "Giuria sessista? Ma non fatemi ridere. La nostra è la trasmissione più inclusiva che esista. La storia personale di ogni giurato parla da sé. Può essere uscita una battuta non troppo felice, ma non c’è mai intenzione di offendere nessuno" . Ma alla fine i giudici interessati dalla vicenda si sono giustificati e Fabio Canino si è persino scusato con la cantante.

Le scuse di Fabio Canino

Interpellato dal Corriere Fabio Canino ha fatto mea culpa, definendo battute le parole pronunciate in puntata dopo l'esibizione di Marcella Bella (" Mi hai riportato indietro di tanti anni, quando facevo l'animatore a Cuba e Santo Domingo. Dove arrivavano queste signore dall'Europa arrapatissime, che ballavano con gli animatori" ): " La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò senza dubbio. Ho usato quella parola "arrapata" davvero fuori luogo. Scusarsi è una dimostrazione di forza, a maggior ragione lo faccio io che da sempre porto avanti una mia battaglia per la gentilezza". Il giudice ha però definito assurdo il giudizio espresso dalla senatrice Campione: "Da qui a sostenere che Ballando è un programma sessista, mi sembra assurdo, anche perché da sempre è uno show che valorizza le donne. Ognuno si prende le responsabilità di quello che fa e io prendo la mia: ho fatto una battuta, per citare Marcella, senza un briciolo di testa".

Le parole di Lucarelli e Zazzaroni

Ha parlato invece di semplice ironia Selvaggia Lucarelli che, in puntata, aveva definito "smutandata" la cantante: " Ho ironizzato sul fatto che Marcella sia stata la concorrente più "nuda" mai vista a Ballando, perché Milly è sempre molto rigida sulle questioni "costumi", non vuole ballerine troppo "smutandate". Marcella era oggettivamente molto svestita e sexy. Ho ironizzato su questo, nulla più ". Lucarelli ha giudicato più forti le parole pronunciate da Mariotto e Canino: " Forse duodeno e le allusioni di Canino sono state un po' indelicate, ma Marcella è forte, tosta, indipendente, penso che perdonerà il cameratismo sciocco ma in buona fede che c'è stato". S i è detto spiazzato dalla polemica, invece, Ivan Zazzaroni : "Bisogna contestualizzare quello che è successo in una serata in cui si ride e si scherza, provocandosi anche. Pure a me hanno detto mille volte che ero il Richard Gere de noantri, mi hanno preso in giro per i capelli... se decontestualizzi tutto sembra offensivo ma Marcella stessa ha giocato con noi" .

L'iperbole di Guillermo Mariotto